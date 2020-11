Le médecin militaire Sacha Roustamyan tué en Artsakh par l’ennemi déguisé en soldats Arméniens…

Le médecin Arménien Sacha Roustamyan était parti en Artsakh porter secours à un blessé au front qu’il ramenait en voiture. Sur la route il vit des hommes en tenue de soldats Arméniens. Il s’es arrêté pour éventuellement les aider. Mais ces hommes déguisés en soldats Arméniens étaient des membres de groupes terroristes-djihadistes et mercenaires turco-azéris et syriens. Le médecin Arménien fut tué sur place par le groupe ennemi déguisé en soldats Arméniens… Sacha Roustamyan originaire d’Erévan était parti en Artsakh dès les premiers jours de la guerre afin de porter secours aux blessés. Il portait l’uniforme et était médecin-officier engagé de l’Armée arménienne.

Krikor Amirzayan