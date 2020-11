Communiqué et voeu des élus du groupe Indépendants et Progressistes au Conseil de Paris

Les élus du groupe Indépendants et Progressistes au Conseil de Paris, co-présidé par Delphine BÜRKLI et Pierre-Yves BOURNAZEL, déposeront un vœu relatif à la situation dans le Haut-Karabakh/Arménie, lors de la prochaine séance qui se tiendra les 17, 18 et 19 novembre.

La France, et singulièrement Paris sa capitale, doivent réaffirmer par des actes forts leur amitié et leur attachement à l’Arménie, durement éprouvée depuis plusieurs semaines par un conflit qui, malheureusement, ne cesse de s’enliser.

A ce titre, il sera demandé à la Maire de Paris :

d’apporter son total soutien à l’ensemble des démarches permettant l’instauration rapide d’une paix durable dans la région ;

de soutenir les initiatives, notamment parlementaires, en faveur de la reconnaissance du Haut-Karabakh et demande aux instances européennes et internationales d’agir dans ce sens ;

d’accorder une subvention de 100.000 euros à l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB), afin de mobiliser une aide humanitaire d’urgence auprès des populations civiles d’Arménie et du Haut-Karabakh durement touchées par ce conflit.

Pierre-Yves BOURNAZEL co-signera par ailleurs une proposition de résolution à l’Assemblée nationale sur la reconnaissance de la République d’Artsakh.