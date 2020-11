Opération - Գյոռբագյոռ : Neutralisation d’un groupe subversif azéri en direction de Shoushi

L’armée de défense d’Artsakh a découvert et suivi pendant un certain temps par des drones, puis détruit une unité ennemie se préparant à attaquer Chouchi dont la majeure partie, très probablement, sont des mercenaires syriens. En particulier, dans l’un des plans, avant que l’artillerie arménienne ne frappe, on voit comment la plupart des militants du groupe sont apparemment en train de prier une prière musulmane.

Operation #Գյոռբագյոռ : Neutralization of the #Azerbaijan’i subversive group in the direction of #Shoushi by the #Artsakh Defense Army Units. pic.twitter.com/kRDHkARrAe

