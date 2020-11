« L’Armée de défense de l’Artsakh se trouve aux avants postes de la lutte contre le terrorisme » a déclaré Christian TER STEPANIAN, Représentant personnel du Premier ministre de la République d’Arménie auprès de l’OIF dans son intervention faite, le 4 novembre, au Conseil permanent de la Francophonie

Intervention intégrale :

Madame la Secrétaire générale de la Francophonie, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,

Je souhaite aujourd’hui consacrer mon intervention au drame qui affecte les Arméniens du monde entier, l’escalade de la violence qui sévit, depuis maintenant plus d’un mois, tout près de l’Arménie, dans cette partie de l’espace francophone.

L’Artsakh -plus communément connu sous le nom de Haut-Karabakh- est, en effet, victime, depuis le 27 septembre dernier, d’une agression armée de la part de l’Azerbaïdjan sur toute la ligne de front entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan.

Mettant à exécution leurs menaces réitérées de résoudre militairement le conflit du Haut-Karabagh, les dirigeants azerbaïdjanais ont pu compter sur le soutien politique et militaire déterminant de la Turquie et l’implication de plusieurs milliers de mercenaires jihadistes syriens envoyés par la Turquie, pour s’engager dans cette aventure qui est de nature à mettre en péril la stabilité de toute cette région.

La présence massive de ces terroristes jihadistes n’est plus à démontrer ; la capture de certains d’entre eux par les forces d’autodéfense arméniennes vient encore le confirmer ; sur la base de leur témoignage, nous savons désormais qu’ils perçoivent, en plus de leur rémunération mensuelle, une rétribution supplémentaire pour chaque « infidèle » décapité, révélant ainsi l’intention des dirigeants turco-azerbaïdjanais de donner un caractère interreligieux au conflit. En cette période ou les attaques terroristes se multiplient et frappent un certain nombre de nos Etats membres et observateurs – je tiens, à cet égard, exprimer toute notre solidarité à l’Autriche, la France et le Mali et condamner le plus fermement les actes terroristes qui y ont été commis - il devient évident que l’Armée de défense de l’Artsakh se trouve aux avants postes de la lutte contre le terrorisme et s’emploie à éradiquer le fléau terroriste afin qu’il ne se répande pas dans toute notre région.

Madame la Secrétaire générale, Chers collègues,

La zone de conflit du Haut-Karabakh est aujourd’hui le théâtre d’une guerre du XXIe siècle, comme nous n’en avons pas connue ces dernières années, avec les moyens militaires les plus sophistiqués mais aussi des armes à sous munitions et autres contenant des éléments chimiques au phosphore blanc, prohibées par le droit international humanitaire, dont a recours l’Azerbaïdjan à l’encontre des populations civiles de l’Artsakh.

Cette agression armée turco-azerbaïdjanaise à l’encontre de l’Artsakh, minutieusement préparée depuis des mois, ne vise pas un règlement négocié du conflit du Haut-Karabakh, tel qu’en appelaient de leurs vœux nos Chefs d’Etat et de gouvernement, à chaque Sommet de la Francophonie depuis celui de Montreux en 2010.

Son objectif est la conquête d’un territoire vidé de sa population arménienne qui y a toujours vécu et constitué une écrasante majorité.

Ce n’est, d’ailleurs, pas un hasard si les populations civiles de l’Artsakh sont systématiquement attaquées, que leurs lieux d’habitation, les infrastructures civiles, les hôpitaux, les maternités et autres structures de santé, les lieux de culte, les écoles des villes et des villages, sont devenues les cibles des bombardements aveugles de la part des forces armées turco-azerbaïdjanaises, causant ainsi la mort d’un grand nombre de victimes innocentes et de graves destructions.

Mettre à bas tout ce qui est constitutif de la vie en société, briser les liens sociaux, infliger les pires souffrances aux populations civiles et les pousser à l’exode.

Le but poursuivi est bien de détruire toute velléité de vivre au pays en mettant à exécution la solution finale fondée sur le nettoyage ethnique.

Nous sommes aujourd’hui en présence d’une entreprise génocidaire et l’Azerbaïdjan et la Turquie devront répondre de ces violations des droits de l’Homme, de ces crimes de guerre et crimes contre l’humanité perpétrés à l’encontre de ces populations.

C’est donc bien un combat pour la survie que mène aujourd’hui le peuple de l’Artsakh ; celui-ci fait preuve d’un courage exemplaire et d’une capacité de résistance qui force l’admiration.

Et, ce, dans un contexte où les efforts déployés par les pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE – La Fédération de Russie, la France et les Etats Unis d’Amérique –, pour l’établissement d’un cessez-le-feu et la reprise des négociations de fond, n’ont toujours pas abouti. A trois reprises, des accords de cessez-le-feu ont été conclus entre les parties et systématiquement violés par l’Azerbaïdjan,

Face aux menaces qui pèsent sur l’existence physique du peuple de l’Artsakh, la reconnaissance internationale de l’Artsakh s’impose aujourd’hui comme un acte de protection de sa population et comme une garantie de sa sécurité et de sa pérennité.

A ce moment, il importe aussi de se mobiliser pour une cessation immédiate et sans condition des hostilités et la reprise des négociations sous l’égide des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

L’Arménie reste, pour sa part, fermement engagée en faveur d’un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh et continuera à apporter son plein soutien au processus de négociations mené par les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE sur la base des principes proposés comme fondement d’une solution équilibrée et durable de ce conflit.

Je vous remercie pour votre attention.