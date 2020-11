Une délégation de 20 jeunes Européens en Arménie et en Artsakh

La délégation a été reçue par le ministre arménien des Affaires étrangères.

Dans un geste inhabituel de sensibilisation, et afin de sonner l’alarme face à une nouvelle crise humanitaire qui se déroule aux portes de l’Europe, une délégation de 20 jeunes européens d’origine arménienne a été envoyée pour une mission de cinq jours en Arménie et en Artsakh, du 31 octobre au 4 novembre. En tant qu’observateurs, ils auront l’occasion d’assister aux graves périls auxquels sont confrontés des milliers de civils et de familles pris dans une guerre à grande échelle qui a éclaté lorsque le Karabagh a été attaqué par les forces azerbaïdjanaises le 27 septembre 2020.

Étant donné que la République d’Artsakh n’est pas encore reconnue comme un État indépendant par la communauté internationale, les diplomates européens ne sont pas autorisés à se rendre ni à rencontrer des responsables de l’Artsakh. Cela les laisse dans une situation désavantageuse pour comprendre la portée et la profondeur des problèmes et des besoins humanitaires qui se sont déjà accrus au cours de ce mois. Pourtant, avec l’extraordinaire démonstration de soutien des diasporas à la cause de l’Artsakh, comme en témoignent leurs manifestations de masse bien orchestrées dans les villes européennes le mois dernier, une délégation représentant 15 pays sera les yeux et les oreilles de la communauté européenne, sous l’égide de l’initiative de l’AGBU Europe, YERIA.

La délégation représente l’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Russie, l’Espagne et la Suisse. Elle est accompagnée de 15 journalistes de grands médias ainsi que de sept personnalités publiques : des parlementaires espagnols et néerlandais ; et un adjoint à la maire de Paris.

Les familles arméniennes étant exposées aux durs bombardements incessants près de la ligne de contact, des milliers de personnes ont fui vers l’Arménie avec, littéralement, juste les vêtements sur le dos, plongeant dans le grand inconnu. Les plus vulnérables, en particulier les personnes âgées, sont restées en Artsakh avec une poignée de femmes qui désirent coûte que coûte rester proches de leurs enfants et de leurs conjoints qui se battent en première ligne.

« Le but de l’Initiative YERIA est de rassembler les faits sur le terrain pour informer l’opinion publique européenne et alerter les autorités européennes sur les besoins humanitaires imminents qui ne feront qu’augmenter en hiver, aggravés par l’augmentation actuelle des cas de COVID-19 », a commenté Nadia Gortzounian, présidente de l’AGBU Europe.



Avec le catholicos.

Au cours de sa mission, la délégation rendra visite aux familles nouvellement arrivées à Erevan, Etchmiadzin et Goris, visitera les infrastructures de santé, y compris les professionnels de la santé épuisés par leur travail pour sauver la vie de soldats et de civils blessés - une situation que beaucoup disent insoutenable, sans assistance et secours extérieurs. Ils rencontreront également les ambassadeurs européens, l’ambassadeur de l’Union européenne en Arménie, le représentant de l’ONU en Arménie, le catholicos, le défenseur des droits de l’homme d’Artsakh, le ministre des Affaires étrangères des Affaires étrangères et le président de la République d’Arménie.

Cette initiative, soutenue par Anne Hildago, débouchera sur un rapport de mission à la mairie de Paris au retour de la délégation, qui sera présenté aux maires des grandes villes européennes et à la mairie de Paris à la mi-novembre.

« C’est une initiative sans précédent pour la diaspora européenne et la délégation de journalistes et de personnalités publiques de toute l’Europe pour comprendre l’impact collatéral de la guerre, et mettre en avant des noms et des visages dans la masse de ceux qui souffrent, ainsi que des dirigeants qui font les décisions qui pourraient façonner le cours des événements dans la région, alors que l’avenir semble imprévisible. Leur témoignage en tant qu’observateurs sensibilisera le public en Europe », a déclaré Gortzounian.