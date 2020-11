L’UEFA qui avait ouvert une enquête disciplinaire lundi contre le club azéri de Qarabag, en raison d’un message de haine visant les Arméniens attribué à l’un de ses dirigeants le Nurlan Ibrahimov le responsable de la communication du club, s’est finalement contenté d’écarter de toute activité celuis avait appelé à « tuer tous les Arméniens, jeunes et vieux, sans distinction » et justifié le fait que la Turquie avait commis le génocide arménien en 1915. Alors que la Fédération arménienne de football demandait des sanctions sévères conte l’équipe de Qarabagh et demandé de l’écarter des compétitions européennes, l’UEFA a pris la moins sévère des décisions en écartant juste Nurlan Ibrahimov et en n’infligeant aucune sanction au club azéri. Il faut aussi rappeler que la compagnie pétrolière nationale de l’Azerbaïdjan, la SOCAR est un grand sponsor de l’UEFA ! L’UEFA qui a accordé à Bakou la finale de l’Europa League l’an dernier et qui avait accordé des rencontres internationales de Ligue des nations…en Azerbaïdjan. L’UEFA sait récompenser ceux qui donnent des bakchichs…même à ceux qui ont un langage raciste de haine anti-arménienne, et même génocidaire. Très peu de choses pour l’UEFA qui évoque l’éthique mais qui fait le contraire en matière d’intérêts financiers.

Krikor Amirzayan