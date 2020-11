A Berdzor (Kashatagh, Haut-Karabagh) les combattants volontaires Arméniens sont décidés à se battre jusqu’au bout pour protéger leurs terres

Les combattants volontaires Arméniens de la région de Kashatagh (Haut-Karabagh) mènent ces derniers jour un combat sans merci contre les envahisseurs Azéris aidés de ses mercenaires turcs et djihadistes syriens. Un combat pour la vie de l’Artsakh et de l’Arménie. Harout Avanesyan le président de l’Union des combattants volontaires de Kashatagh est au front des combats dans la région stratégique de Berdzor (Haut-Karabagh) près du couloir de Latchine qui relie l’Arménie à l’Artsakh par « la route de la vie » construite par le Fonds Arménien. Les Forces arméniennes de Défense de l’Artsakh aidées largement par les combattants volontaires Arméniens repoussent tous les assauts de l’ennemi azéri en lui infligeant de lourdes pertes en hommes et en matériel. Des faits héroïques qui écrivent l’Histoire de l’Arménie de demain. « Notre front de défense à Berdzor est très fort et tiendra face à tous les assauts ennemis » affirme H. Avanesyan et d’ajouter « nos soldats et volontaires sont déterminés à combattre. C’est la défense de notre patrie, de notre maison, de nos créations et nous sommes les propriétaires de tout cela. Et grâce à la volonté du Seigneur nous sommes debout sur cette terre et défendons avec le droit notre terre. Cette volonté est à l’esprit de tous nos hommes. L’Arménien est toujours fort, l’Arménien fut toujours fort ! Malheureusement nous avons aussi des pertes, le sang versé par nos camarades nous oblige d’être encore plus forts ! »

Krikor Amirzayan