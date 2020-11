Haut Karabakh : l’Europe assiste muette et complice à un nouveau génocide des Arméniens, par Stéphane Simon

OPINION. Entre les élections américaines, la pandémie et le confinement, la vague islamiste, la France et ses partenaires européens détournent leur regard du Haut Karabakh. Ce qui se joue là-bas est pourtant rien moins qu’une guerre et un crime abjects.

C’est un combat inéquitable qui se poursuit depuis plus d’un mois. Et un massacre progressif des populations arméniennes qui se joue dans cette partie du monde, loin des yeux, loin du cœur qui n’a aucune place dans une diplomatie internationale totalement muette sur le sujet. Les Arméniens d’Artsakh (Haut Karabakh en Arménien, 150.000 habitants) sont attaqués par une alliance de 90 millions d’Azéris, de mercenaires djihadistes syriens et libyens, soldats pakistanais, financés par la Turquie... Ces Arméniens sont évidemment soutenus par l’Arménie mais sa population (à peine 3 millions d’habitants) et son armée faite de civils qui portent les armes - des professeurs, des commerçants, chauffeurs, musiciens, étudiants d’universités, vignerons, etc. - ne font guère le poids face au rouleau compresseur turco-azéri.

Que fait la France ? Rien ou si peu (quelques incantations macroniennes sans aucune portée, ni fermeté...)

LA SUITE SUR LE LIEN PLUS BAS :