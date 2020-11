Ce matin lors de deux attaques azéries en direction de Berdzor, 5 chars et 2 véhicules de transport de troupe détruit par les Arméniens

Ce matin à 10h30 au sud-est de Berdzor (Haut-Karabagh) les forces azéries ont tenté à l’aide de chars, canons et membres des Forces spéciales -et djihadistes mercenaires syriens- deux tentatives d’incursion près des positions arméniennes. Face à la réponse des Forces arméniennes de Défense, ces deux agressions turco-azéries et djihadistes syriens furent mises en échec. Les Arméniens ont détruit 3 chars azéris…ce qui porte déjà à 700 le nombre de blindés de l’Azerbaïdjan détruits à ce jour depuis le 27 septembre.

A 12h55 sur la même direction l’ennemi tenté une seconde opération qui fut une nouvelle fois mise en échec par les Arméniens qui détruisirent 2 chars supplémentaires et 2 véhicules de transports de troupes. Actuellement les combats continuent. Les Forces arméniennes maitrisant la situation et portant à leur tour des opérations pour mettre fin aux tentatives azéries d’attaque en direction de Berdzor.

Krikor Amirzayan