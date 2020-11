L’Azerbaïdjan a déjà 7 155 soldats tués et 697 chars détruits au front du Haut-Karabagh (Artsakh)

Le ministère arménien de la Défense a publié ce matin 4 novembre le bilan des pertes de l’Azerbaïdjan depuis son agression du Haut-Karabagh (Artsakh) le dimanche 27 septembre. L’Azerbaïdjan a également des pertes très importants en matériel militaire avec 697 chars et véhicules blindés détruits par les Arméniens, 25 avions, 16 hélicoptères, 252 drones et 6 lance-missiles DOS. Un bilan catastrophique pour l’Azerbaïdjan qui enregistre -malgré son avancée le long de l’Araxe et de la frontière iranienne au sud- défaites sur défaites sur le terrain des combats face aux Forces arméniennes de Défense de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan