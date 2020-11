Les arts se mobilisent pour l’Artsakh

Le Centre culturel Armenian Institute organise un concert en ligne pour récolter des fonds pour l’Artsakhle dimanche 15 novembre à 20h (heure française) : « Nous sommes reconnaissants aux artistes qui ont accepté de se produire. (...) Nous n’avons pas »seulement« le Covid et les mesures de confinement à gérer, mais surtout une guerre qui fait rage autour de nous. Nos cœurs sont avec ceux d’Artsakh et d’Arménie et nous espérons que bientôt des négociations sérieuses aboutiront à une paix durable. »

La liste d’artistes incluent le Collectif Medz Bazar, le pianiste Tigran Hamasyan, la soprano Isabel Bayrakdarian, le violoniste Levon Chilingirian, le poète Peter Balakian, le joueur de oud Ara Dinkjian avec le chanteur Onnik Dinkjian, la percussionniste Sylvie Zakarian, Hover - The Armenian State Chamber Choir, le poète Lola Alexander Koundakjian Chaushian, l’auteur Nairi Hakhverdi, le violoniste Astghik Vardanyan à la tête d’un octet de l’Orchestre national de chambre d’Arménie et la soprano Mezzo Anais Heghoyan.

Événement virtuel le 15 novembre à 20h (heure française)

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/364402811568801/

Pour donner : https://www.facebook.com/donate/368998187487296/