Une mise en scène créée de toute pièce

Une certaine « presse » télévisée azérie est en place sur un site attendant l’explosion d’une bombe au phosphore afin de prouver que ce sont les Arméniens eux-mêmes qui déclenchent les tirs.

PLEASE SHARE : #Azerbaijan staging a report, trying to prove that #Armenia is the one using phosphorus munitions. #AzerbaijaniAggression #AzerbaijaniLies (via bagramyan26) pic.twitter.com/ETRmXxJlWt

— rupen janbazian | ռուբէն ճանպազեան (@janbazian) November 3, 2020