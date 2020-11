Mises à jour d’Artsakh : l’écran de fumée azerbaïdjanais échoue

Alors que Stepanakert et Shushi ont de nouveau été bombardés ce soir, le Service d’État des situations d’urgence d’Artsakh a déclaré que l’Azerbaïdjan avait commencé à utiliser des armes à sous-munitions incendiaires interdites en Artsakh. Selon l’annonce du service d’État, il s’agit d’armes interdites en vertu de la Convention de Genève et ces types d’armes sont destinés à « la destruction massive et l’incinération de territoires ».

Dans une interview accordée au journal russe « Kommersant », le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a évoqué la guerre en cours en Artsakh et a déclaré que la Russie exhortait les acteurs extérieurs, y compris la Turquie, à utiliser leurs pouvoirs pour empêcher l’envoi de mercenaires du Moyen-Orient au Nagorno-Karabakh. Il a ajouté qu’il y avait actuellement environ 2 000 mercenaires qui combattent dans la guerre aux côtés des forces azerbaïdjanaises.

Artsrun Hovhannisyan du ministère arménien de la Défense a déclaré que les forces azerbaïdjanaises, sous prétexte de retirer leurs soldats tués, ont utilisé des projectiles fumigènes pour tenter de lancer une tentative d’incursion, qui a été repoussée par les unités de l’Armée de défense d’Artsakh.

Voici une chronologie des mises à jour officielles.

8 h 55 : Selon le Service d’État des situations d’urgence d’Artsakh, bien que la situation du jour au lendemain dans les colonies civiles ait été relativement calme, tôt le matin, les forces azerbaïdjanaises ont repris leur offensive et ont commencé à bombarder les villes de Martuni et Shushi à l’aide de lance-roquettes Smerch. Aucune victime n’a été signalée. La situation dans d’autres colonies reste stable.

9 h 20 : Selon le ministère de la Défense d’Artsakh : pendant la nuit, des unités de l’armée de défense ont mené des batailles défensives dans les directions est, sud-est et sud, détruisant des véhicules azerbaïdjanais, y compris un char, et faisant d’importantes pertes.

Dans la direction est, le long d’une petite section de la ligne de front, les forces de l’armée de défense ont reculé pour des raisons tactiques, occupant des positions plus favorables pour de nouvelles opérations de combat.

Dans la matinée, les forces azerbaïdjanaises qui tentaient d’avancer dans le sud ont été repoussées. Les forces arméniennes ont également réduit au silence une offensive azerbaïdjanaise dans le nord. Pour le moment, les forces azerbaïdjanaises continuent d’essayer de tourner l’avantage tactique de leur côté. L’armée de défense contrôle la situation opérationnelle et tactique.

Pashinyan exprime ses condoléances au chancelier autrichien

11 heures : Suite à l’attaque terroriste d’hier à Vienne, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a adressé ses condoléances au chancelier autrichien Sebastian Kurtz. Il a déclaré que les prières du peuple arménien accompagnaient le peuple autrichien et que l’Artsakh se battait contre le tandem azerbaïdjanais-turc-terroriste depuis plus d’un mois maintenant. Le chancelier Kurtz a répondu à Pashinyan en disant que l’Autriche ne sera pas intimidée par les actes de terreur et « Ensemble, nous défendrons nos sociétés ouvertes et nos valeurs démocratiques ».

L’importance de l’attaque qui a eu lieu à Vienne a été notée par les commentateurs arméniens. Dans une interview avec German Bild, le 4 octobre, Pashinyan avait déclaré que lorsque la Turquie avait recruté et transféré des terroristes de Syrie pour lutter contre le Haut-Karabakh, la situation sur le terrain n’était plus un problème de sécurité locale, mais faisait désormais partie intégrante de l’agenda mondial. Il a déclaré que l’implication des troupes turques dans le conflit était une expression de la politique impériale de la Turquie et que la Turquie était retournée dans le Caucase du Sud après un intervalle de 100 ans pour continuer le génocide arménien qui avait eu lieu en 1915. Il a poursuivi en disant que , si la communauté internationale n’évalue pas avec précision l’importance géopolitique de la situation, « alors l’Europe devrait attendre la Turquie près de Vienne ».

Plus tard, le 30 octobre, lors d’un entretien avec un certain nombre d’organisations médiatiques internationales, dont The Telegraph, Foreign Policy, European Post et Il Giornale, Nikol Pashinyan a de nouveau évoqué ce qui pourrait attendre l’Europe si la situation en Artsakh n’est pas prise au sérieux. Interrogé sur ses attentes vis-à-vis de l’Union européenne, Pashinyan a déclaré que les Arméniens avaient mis leurs espoirs sur leurs propres ressources, y compris sur les pays liés par des accords bilatéraux et des engagements avec l’Arménie. Il a déclaré que l’UE devrait agir pour elle-même. « C’est à vous de prendre la bonne décision. Ma responsabilité est d’assurer la sécurité d’Erevan, de l’Arménie et du peuple arménien ; La sécurité de Vienne ne fait pas partie de mon portefeuille de travail. Je ne peux que vous mettre en garde contre la menace imminente », a déclaré Pashinyan. « Cette guerre a commencé plus tôt en Europe, et elle se poursuit tous les jours.Le fait que l’artillerie à longue portée ne soit pas déployée là-bas ne signifie pas que la guerre n’a pas encore commencé. Cette guerre est en cours. Il y a des forces qui savent ce qui suit : l’Europe vit dans la prospérité depuis environ 60 ans, et la prospérité les empêche de remarquer la guerre qui se déroule en Europe aujourd’hui, car une personne prospère a tendance à être guidée par une « logique de vœux pieux » jusqu’à ce que des bombes explosent dans les cours, les maisons. Cela ouvre un vaste champ à de nombreuses forces obscures.

Marco Dreosto, un membre italien du Parlement européen (MPE), un jour après l’interview de Pashinyan, a tweeté une référence à son avertissement. Et puis le 3 novembre, a tweeté à nouveau et a déclaré que l’attaque terroriste n’était pas aux portes de Vienne, mais plutôt au centre même de la ville.

Munitions à fragmentation incendiaires interdites

12 h 12 : Selon le Service d’urgence de l’État d’Artsakh, un nouveau type d’arme utilisé par les forces azerbaïdjanaises a été trouvé sur le territoire de l’Artsakh. L’enquête a révélé qu’il s’agissait d’une arme à sous-munitions incendiaire, d’une longueur d’environ 40 cm, dont l’utilisation contre les populations civiles était interdite conformément à la Convention de Genève et à d’autres conventions internationales. Selon l’annonce, ce type d’arme est destiné à « la destruction massive et l’incinération de territoires ».

12h32 : Nikol Pashinyan a déclaré dans un post Facebook qu’il était évident pour lui qu’une guerre mondiale hybride a éclaté et plus le monde continue de l’ignorer, plus elle deviendra perceptible. « Cette guerre est également dirigée contre les chrétiens, les musulmans et les juifs. Soit dit en passant, le Haut-Karabakh est le front antiterroriste de cette guerre et sans exagération, le sort de la civilisation est également décidé ici. La civilisation doit gagner ! Nous sommes avec vous, Vienne », a déclaré le Premier ministre.

12 h 52 : le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, a annoncé que la partie arménienne n’avait pas tiré en direction de Fizuli et des villages voisins en utilisant des lance-roquettes Smerch. « Il n’y a pas eu de bombardements depuis le territoire de la République d’Arménie », a déclaré Stepanyan.

15h00 : Selon Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense :

Au cours des derniers jours, des hostilités ont eu lieu sur la ligne de front sud-est (Shekher-Karmir Shuka-Taghavard). Hovhannisyan a déclaré qu’à la suite des opérations militaires, « les forces de l’armée de défense et le corps de volontaires ont organisé un véritable« enfer »dans nos forêts et nos vallées. »

Les groupes terroristes et les forces spéciales de l’Azerbaïdjan ont subi et continuent de subir de lourdes pertes en termes de pertes et de matériel militaire. « Actuellement, les opérations de reconnaissance… se poursuivent dans les zones où les forces de l’adversaire sont déployées. »

16 h 20 : Le guide suprême iranien Ali Khamenei a tweeté que la guerre entre ses voisins - l’Arménie et l’Azerbaïdjan - est un « événement amer et doit prendre fin le plus tôt possible ». Khamenei a déclaré que les terres azerbaïdjanaises saisies par l’Arménie doivent être « libérées et la sécurité de ses résidents arméniens doit être assurée ». Il a également déclaré que toute activité terroriste près de ses frontières serait sévèrement réprimée.

16h30 : Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, les forces azerbaïdjanaises ont lancé des tirs d’artillerie en direction des unités arméniennes. Selon Stepanyan, plusieurs projectiles d’artillerie sont tombés sur le territoire iranien.

16 h 42 : Selon l’armée de défense d’Artsakh, à 13 h 30, les forces azerbaïdjanaises, utilisant des projectiles fumigènes en direction de Karvachar, ont tenté de récupérer les corps de leurs militaires tués lors des opérations militaires de la veille dans une gorge. Cependant, ils ont été repoussés par les tirs d’artillerie des unités de l’armée de défense, laissant derrière eux les corps de deux autres de leurs soldats.

Selon l’annonce, 10 minutes plus tard, un groupe de 30 soldats azerbaïdjanais, à l’abri de la fumée dans le no man’s land, a lancé une tentative d’incursion. Les unités de l’Armée de Défense ont pu empêcher leur mouvement ; ils se sont repliés sur leurs positions initiales en subissant des pertes.

A 14h30, l’armée de défense a détecté une accumulation de forces azerbaïdjanaises. La partie arménienne a de nouveau suspendu les tentatives de l’adversaire et éliminé quatre soldats qui tentaient de se réfugier.

En fin d’après-midi, la situation opérationnelle à Karvachar et dans d’autres directions était sous le contrôle des unités de l’Armée de défense d’Artsakh.

Le ministre russe des Affaires étrangères sur la situation dans la zone de conflit du Haut-Karabakh

17 h 00 : Dans un entretien avec le journal russe « Kommersant », Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, a également évoqué la guerre en cours en Artsakh et a annoncé que la Russie exhortait les acteurs extérieurs, dont la Turquie, à utiliser leurs pouvoirs pour empêcher les mercenaires de le Moyen-Orient étant envoyé dans la région du Haut-Karabakh. Il a ajouté qu’il y a actuellement environ 2 000 mercenaires qui combattent dans la guerre.

« Nous avons appelé à plusieurs reprises des acteurs extérieurs à utiliser leurs capacités pour empêcher le transfert de mercenaires, dont le nombre dans la zone de conflit, selon les données disponibles, approche déjà les 2 000. En particulier, la question a été soulevée par le président russe Vladimir Poutine lors d’un conversation téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan le 27 octobre et lors de conversations régulières avec les dirigeants de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie », a déclaré Lavrov.

Il a également évoqué les activités du Groupe de Minsk de l’OSCE, ajoutant qu’il ne s’était pas encore mis d’accord sur la manière dont le cessez-le-feu sera respecté. "La déclaration adoptée après les pourparlers à Moscou le 10 octobre ne précisait pas les paramètres spécifiques pour l’observation du cessez-le-feu. C’est très difficile ... Jusqu’à présent, il n’a pas été possible de s’entendre sur tous les paramètres. Les travaux dans ce sens se poursuivent, y compris au sein le cadre de la coprésidence au sein du Groupe de Minsk de l’OSCE », a déclaré le ministre. Il a également ajouté qu’un mécanisme d’observation du cessez-le-feu sera installé dès que possible et Erevan et Bakou accepteront d’en avoir.

Lavrov a également noté que Moscou pense qu’il est bon de travailler avec des pays en dehors du Groupe de médiation de l’OSCE Minsk du Haut-Karabakh, qui est coprésidé par la France, la Russie et les États-Unis afin de résoudre le conflit.

« Nous sommes favorables à une collaboration avec tous les partenaires, y compris les voisins des parties, qui ont la possibilité d’influencer les protagonistes afin de créer les conditions pour parvenir à une solution diplomatique conforme aux principes fondamentaux de règlement promus par les coprésidents en contact avec Bakou et Erevan » a déclaré Lavrov.

18h45 : Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, les combats se poursuivent dans la zone de conflit Artsakh-Azerbaïdjan. Les opérations militaires ont été particulièrement intensives dans les directions est et sud-est de la ligne de front vers 14 h 10. Les unités de l’Armée de défense d’Artsakh continuent de repousser les forces azerbaïdjanaises, causant des pertes matérielles et humaines. La partie arménienne a pu détruire deux chars azerbaïdjanais et confisquer un véhicule militaire d’infanterie.

Président de l’Artsakh sur le terrorisme à Vienne

18h55 : Le président Arayik Haruyunyan d’Artsakh a écrit ce qui suit sur sa page Facebook :

Les opérations terroristes de la nuit dernière à Vienne, en Autriche, ont prouvé une fois de plus que la lutte contre le terrorisme international ne peut être sélective parce qu’elle est la plus grande menace de notre temps contre l’humanité.

Aucun pays au monde n’est à l’abri du terrorisme. Je suis profondément convaincu que le terrorisme ne doit être associé à aucune civilisation, religion, peuple ou groupe ethnique. Nous exprimons notre profonde tristesse et nos condoléances aux proches des victimes de la tragédie et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés.

Depuis plus d’un mois maintenant, notre pays, sous les yeux de la communauté internationale, est également la cible du terrorisme, luttant contre les aspirations et les tentatives de l’Azerbaïdjan et de la Turquie de faire du Caucase du Sud un nouveau foyer de terrorisme.

Le peuple d’Artsakh est soumis au terrorisme et aux crimes contre l’humanité, subissant de lourdes pertes humaines et matérielles.

Nous condamnons fermement tout acte de terrorisme, toute tentative de cibler intentionnellement des civils sur la base de leur appartenance ethnique ou religieuse.

Tout acte visant à justifier ceux qui soutiennent le terrorisme, l’extrémisme, les auteurs ou ceux qui les financent, ainsi que ceux qui incitent à la violence pour des motifs de haine, doit être fermement condamné.

La République d’Artsakh continue d’adhérer à ces principes et est prête à contribuer à la lutte contre le terrorisme, au renforcement de la sécurité internationale et régionale, et se battra jusqu’au bout pour son droit de vivre et de prospérer en toute sécurité.

Stepanakert et Shushi à nouveau ciblés

21h35 : Selon le Service d’Etat des situations d’urgence d’Artsakh, les forces azerbaïdjanaises ont ouvert le feu en direction de la maternité d’Artsakh à l’aide de lance-roquettes Smerch. Un civil a été blessé et transféré à l’hôpital. La partie azerbaïdjanaise a également ouvert le feu en direction d’un quartier résidentiel, endommageant gravement des maisons, un garage et une voiture qui a été incendiée. La ville de Shushi a également subi des bombardements ; deux maisons ont été incendiées. Les pompiers travaillent sur place et les informations sur les victimes sont en cours de clarification.

21h25 : Selon l’Armée de défense d’Artsakh, les forces azerbaïdjanaises continuent de bombarder les colonies civiles d’Arstakh. Il y a quelques minutes, Stepanakert et Shushi ont été visés et, selon les premières données, un civil a été blessé.

Point de presse en direct du ministère de la Défense

22h : lors d’un point de presse en direct, Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré que, dès le petit matin, les forces azerbaïdjanaises et leurs mercenaires ont poursuivi leur offensive dans presque toutes les directions de la ligne de front. Il a rappelé qu’une photo et une vidéo avaient été fournies plus tôt dans la journée par le ministère de la Défense, montrant comment un groupe subversif de forces azerbaïdjanaises avait été neutralisé près du village de Taghavart. Les opérations militaires contre les groupes subversifs azerbaïdjanais se sont également poursuivies en direction d’autres villages. Tôt le matin, les forces azerbaïdjanaises ont tenté de lancer une attaque en direction sud depuis la ville de Martuni, en utilisant l’artillerie, les forces aériennes et les véhicules blindés. Ils ont été repoussés après avoir subi des pertes importantes. Tout au long de la journée, les forces arméniennes ont continué à neutraliser les forces de l’adversaire en utilisant l’artillerie. Dans l’après midi,Les forces azerbaïdjanaises se cachant de la fumée dans le no man’s land, ont lancé une tentative d’incursion dans la direction nord, près de Karvachar. Hovhannisyan a noté qu’ils ont été détectés et repoussés par les forces arméniennes. Vers 21 h 30, les forces azerbaïdjanaises ont commencé à bombarder des colonies civiles, notamment Shushi et Stepanakert, et la maternité située dans la capitale. Des victimes et des dégâts ont été signalés.

Déclaration de Genocide Watch sur l’Arménie, l’Artsakh et l’Azerbaïdjan

« Nous considérons l’Azerbaïdjan comme l’agresseur de cette guerre. La Turquie et l’Azerbaïdjan épousant tous deux l’idéologie d’exclusion du pan-turanisme et les deux nations envahissant maintenant l’Artsakh, nous pensons qu’il existe un grave danger de génocide commis par l’Azerbaïdjan et la Turquie contre les Arméniens d’Artsakh (Haut-Karabakh).

« La mission de Genocide Watch est de prédire, prévenir, arrêter et punir le génocide. Pour accomplir cette mission, les analystes de recherche de Genocide Watch examinent des sources fiables de tous les côtés des conflits. Bien que Genocide Watch reste résolument impartial dans ses recherches et ses analyses, notre mission de prévention du génocide nous oblige à soutenir toutes les personnes menacées de génocide.

« Genocide Watch soutient à la fois son alerte d’urgence sur le génocide sur l’invasion de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan (Haut-Karabakh) et son rapport national sur l’Arménie et l’Artsakh (Haut-Karabakh) .

« Nous vérifions les faits et examinons attentivement nos jugements. La même équipe de chercheurs a rédigé le rapport national de Genocide Watch sur l’Arménie et l’Artsakh et l’alerte d’urgence du génocide sur l’invasion de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan . Leur mission est de faire la lumière sur tous les côtés des conflits.

Notre rapport national sur l’Arménie critique le déplacement des Azerbaïdjanais par l’Arménie et l’Artsakh, en particulier pendant les années de guerre du Haut-Karabakh entre 1988-1994.

Cependant, cette critique n’implique pas la neutralité de Genocide Watch quant à l’invasion actuelle de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan (Haut-Karabakh). Nous considérons l’Azerbaïdjan comme l’agresseur de cette guerre.

« La Turquie et l’Azerbaïdjan adoptant tous deux l’idéologie d’exclusion du pan-turanisme et les deux nations envahissant maintenant l’Artsakh, nous pensons qu’il existe un grave danger de génocide commis par l’Azerbaïdjan et la Turquie contre les Arméniens d’Artsakh (Haut-Karabakh).

« La persécution historique des Arméniens par l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh a perdu la revendication de souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le territoire. Les Arméniens du Haut-Karabakh (Artsakh) ont rejeté la souveraineté azerbaïdjanaise lorsqu’ils ont voté pour l’indépendance.

« Ce point de vue ne signifie pas que nous ne critiquons pas le déplacement forcé de centaines de milliers d’Azerbaïdjanais d’Arménie et du Haut-Karabakh (Artsakh) pendant la guerre d’indépendance de l’Artsakh.

« Le besoin d’indemnisation des personnes déplacées azerbaïdjanaises pour la perte de leurs maisons et de leurs moyens de subsistance en Arménie et au Haut-Karabakh (Artsakh) doit être abordé dans un accord de paix entre l’Arménie, l’Artsakh et l’Azerbaïdjan.

« La priorité la plus importante maintenant est que cette guerre potentiellement génocidaire doit être arrêtée.

Lorsque le génocide menace, seules les étoiles peuvent être neutres.

