Vladimir Poutine s’est entretenu séparément avec Pachinian et Aliev

Le président russe Vladimir Poutine a eu des conversations téléphoniques séparément avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, respectivement les 1er et 2 novembre, selon le Kremlin.

« Les questions du règlement du conflit du Haut-Karabagh ont été discutées en profondeur », a précisé un court communiqué publié par le bureau du président russe.

Le 31 octobre, Pachinian a envoyé une lettre à Poutine dans laquelle, invoquant un traité de 1997 signé avec la Russie, il a officiellement demandé à Moscou « de définir les types et le montant de l’aide » qu’elle peut (...)