Déclaration du ministre artsakhiote des Affaires étrangères au sujet des actes terroristes perpétrés en France et en Autriche

Je condamne avec la plus grande fermeté les actes terroristes perpétrés récemment en France et en Autriche et ayant fait des victimes innocentes. Je compatie aux proches des victimes de ces actes d’une monstrueuse violence et exprime ma solidarité aux peuples français et autrichien. Le terrorisme sous toutes ses formes et expressions menace toute la communauté internationale et n’a aucune justification.

La République d’Artsakh qui de longue date fait face à la politique de terreur de l’Azerbaïdjan se trouve depuis plus d’un mois en première ligne de la lutte contre le terrorisme que la Turquie et l’Azerbaïdjan emploient pour atteindre leurs prétentions géopolitiques et leurs objectifs militaires. Aujourd’hui, affrontant un danger existentiel, l’Artsakh défend non seulement son droit à la liberté mais aussi les valeurs communes du monde civilisé.

Agir contre le terrorisme est un combat et une responsabilité qui incombe à toute la communauté internationale. Il est impossible de vaincre ce mal universel si nous ne le combattons pas ensemble. C’est pour cette raison que le 6 octobre 2020 le président de la République d’Artsakh Arayik Haroutunian appelait tous les Etats à prendre part à la lutte contre le terrorisme en créant à cet effet une alliance effective et efficace.

Je suis convaincu qu’il est indispensable de prendre des mesures tangibles pour la prévention, la neutralisation et la destruction de toutes les formes du terrorisme dont celles qu’encouragent d’une manière ou d’une autre certains Etats. De ce point de vue la coopération internationale est appelée à devenir un élément essentiel de préservation de la paix et de la sécurité internationales.