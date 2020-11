Les Azéris brocardent désormais Aliev qui affirme qu’un village de l’Artsakh a été conquis plusieurs fois par les forces azéries…

Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a rappelé lors de sa conférence de presse ce soir à Erévan que les Azéris commençaient à ne plus croire aux déclarations d’Aliev concernant l’avancée des troupes azéries et la conquête de localités du Haut-Karabagh. Ces déclarations d’Aliev provoquaient désormais l’ironie de nombreux Azéris. « Ces contradictions, le peuple d’Azerbaïdjan la remarqué. Hier et aujourd’hui sur les réseaux sociaux, surtout en russe, ils ironisent les propos d’Aliev et se posent la question de savoir pourquoi libérer plusieurs fois le même village ? » a affirmé Ardzoun Hovhannisyan. Le président Aliev qui déclare souvent avoir conquis un village du Haut-Karabagh ou une ville telle que Hadrout, réaffirme plusieurs fois la même chose…alors que rien n’est conquis. A l’exemple de la conquête de Hadrout…qui ne fut jamais conquis par les troupes azéries, malgré les déclarations répétées d’Aliev…

Krikor Amirzayan