Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh répondant à Sergueï Lavrov : nous avons éliminé plus de la moitié des mercenaires-djihadistes syriens

Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh revenant sur les propos de Sergueï Lavrov le ministre russe de la Défense au sujet de la présence de 2 000 mercenaires-djihadistes syriens en Azerbaïdjan dans la guerre contre le Haut-Karabagh (Artsakh en arménien).

« La déclaration du ministre des Affaires étrangères de la Russie est intéressante (…) Monsieur Lavrov je désire vous confirmer que dans notre guerre contre les terroristes (djihadistes-mercenaires) nous avons réussi à éliminer plus de la moitié qui sont morts ou blessés, et à l’avenir nous lutterons de façon encore plus décisive pour éliminer la totalité de ce qui reste de ces terroristes » a écrit sur sa page facebook Arayik Harutyunyan.

Krikor Amirzayan