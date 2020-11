Les Forces arméniennes repoussent avec succès les assauts azéris qui ont enregistré aujourd’hui encore des pertes humaines importantes et en matériel

Lors de sa conférence de presse sur la Chaîne de Télévision Publique d’Arménie ce soir, mardi 3 novembre à 22 heures à Erévan (19 heures en France), Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a affirmé que les combats au front de l’Artsakh étaient intenses sur tout le front. L’Azerbaïdjan utilisant tout son arsenal militaire et les mercenaires djihadistes syriens. Les Azéris ont perdu plusieurs chars dans les attaques et reculé sur leurs positions initiales. A Karvadjar cet après-midi ils subirent également un revers avec plusieurs soldats morts. Ce soir l’ennemi à l’aide de missiles Smertch a bombardé la maternité de Stepanakert « La mère et l’enfant ». « Nous allons gagner ! » a conclu Ardzroun Hovhannisyan.

Krikor Amirzayan