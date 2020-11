La Turquie aurait dirigé un nouveau groupe de 230 djihadistes syriens en Azerbaïdjan pour contrer l’Artsakh

Un nouveau groupe de 230 mercenaires-djihadistes Syriens aurait été envoyé de la Syrie vers l’Azerbaïdjan afin de combattre face aux Arméniens en Artsakh a indiqué une source proche de la défense des Droits de l’homme en Syrie. Cette dernière précise également qu’au moins 22 djihadistes syriens fuyant les combats en Artsakh seraient revenus en Syrie.

Cette source affirme également que 240 djihadistes syriens seraient déjà mort lors des combats au Haut-Karabagh et que les corps de 183 de ces tués auraient été transportés en Syrie. Les autres morts seraient toujours en Azerbaïdjan. Les Arméniens en Artsakh auraient capturé également 3 djihadistes syriens. La Turquie continue de diriger et financer ses djihadistes-mercenaires syriens pro-turcs au Sud-Caucase. Et cela à la connaissance et sous les yeux de toute la communauté internationale qui émet quelques condamnations de pure forme, sans agir.

Krikor Amirzayan