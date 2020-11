Des armes pour l’Arménie !, par Gilles Hertzog

Un petit peuple martyrisé, il y un peu plus d’un siècle, par les maîtres de la Turquie se bat de nouveau pour sa survie face au même Etat, plus puissant et déterminé que jamais à soumettre une fois pour toutes ce peuple en trop, fait des descendants irréductibles du génocide de 1915.

Hommes et femmes d’Arménie luttent le dos au mur. Ils périssent par centaines sous les bombes et les drones de l’ennemi à deux têtes, Turcs et Azéris, qui les visent droit sur eux. Mais, jusqu’à ce jour, ils tiennent.

Face au Moloch qui menace de les broyer, ils ont tous ce qui fait d’eux, dans ce combat suprême, des Résistants : le souvenir du Plus jamais ça, le courage du désespoir, la patrie ou la mort. Et ils savent qu’ils sont nos frères humains, que nous tremblons pour eux et que nous les admirons. Mais résister, cela veut dire avoir en mains ce qui fait de tous ces combattants, ces volontaires venus du monde entier, des hommes capables de rendre coup pour coup à l’ennemi sans lui laisser de repos.

