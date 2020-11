Nikol Pachinian qualifie le Haut-Karabagh de « ligne de front antiterroriste »

Exprimant ses sympathies à l’Autriche suite aux attentats terroristes qui ont endeuillé la ville de Vienne, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a fait valoir mardi qu’une nouvelle guerre mondiale « hybride » avait commencé, le Haut-Karabagh étant sa « ligne de front anti-terroriste ».

« Plus le monde l’ignore, plus cette guerre deviendra visible », a écrit Pachinian sur sa page Facebook, soulignant que cette nouvelle guerre mondiale est menée à parts égales contre les chrétiens, les musulmans et les juifs.

« Le Haut-Karabagh est aujourd’hui la ligne de front de la lutte antiterroriste. Sans aucune (...)