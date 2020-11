Un 3e bataillon de volontaire Yézidis se forme en Arménie pour combattre au front de l’Artsakh

Le 3e bataillon de volontaires des citoyens arméniens d’origine Yézidie (première minorité en Arménie avec près de 40 000 membres) vient de se former pour partir en Artsakh affronter les troupes turco-azéries aidées par les djihadistes-mercenairs Syriens. Le député arménien du groupe majoritaire « Mon pas », représentant la communauté yézidie, Roustam Bakoyan vient de l’annoncer en affirmant « la communauté yézidie d’Arménie est prête a apporter encore davantage son aide à l’armée arménienne car les citoyens d’Arménie, quel que soit leur origine doivent défendre les frontières de la Patrie. Le 27 septembre au soir le premier bataillon de yézidis fut formé au lieu saint d’Agnalidj. Les volontaires qui voulaient rejoindre le bataillon étaient si nombreux qu’un second bataillon fut formé et actuellement ils se préparent à partir pour combattre au front. Actuellement est réalisé l’inscription de volontaires yézidis pour un troisième bataillon ». Les Yézidis présents à la bataille de Sardarapat en 1918 aux côtés des Arméniens apportèrent également une grande contribution lors de la guerre de libération de l’Artsakh dans les années 1990 comme à celle d’avril 2016.

Krikor Amirzayan