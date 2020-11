La Russie renoncerait à construire la première centrale nucléaire de Turquie en raison de l’aide d’Ankara à Bakou contre les Arméniens du Haut-Karabagh

La société russe « Inter RAO » qui devait construire la première centrale thermonucléaire de Turquie a décidé de renoncer au projet en raison de la tension entre Moscou et Ankara sur les crises liées à la Libye, Syrie et Haut-Karabagh affirment les médias turcs tels que le journal Dünya.

La centrale d’une puissance de 4 800 mégawatts devait être construite en Turquie suite aux accords de 2010 signés entre les deux pays. Mais les médias turcs évoquent une tension entre Erdogan et Poutine et le 26 octobre la société russe « Inter RAO » a finalement renoncé à la construction de la centrale nucléaire turque. Les médias turcs affirment que l’aide militaire de la Turquie à l’Azerbaïdjan en guerre contre les Arméniens du Haut-Karabagh aurait été l’élément déclencheur de ce renoncement russe de construction de la première centrale thermonucléaire de Turquie.

Krikor Amirzayan