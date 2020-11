Nouveau revers pour l’Azerbaïdjan près du village d’Avetaranits

La nuit dernière -du 31 octobre au 1er novembre- les combats se sont poursuivis en direction du sud-ouest et nord-est de l’Artsakh. Les villes de Martouni, Chouchi et Karin dag ont été bombardées une nouvelle fois par l’Azerbaïdjan. L’ennemi, à l’aide de 10 chars a tenté une incursion dans la région d’Avetaranots-Sghnakh. Mais cette nouvelle tentative a été repoussée et l’armée azérie subit des pertes importantes en hommes et en matériel face aux troupes arméniennes déterminées et combatives. Ce matin les combats continuaient mais selon le ministère arménien de la Défense, l’Armée arménienne contrôle tous les mouvements sur le front de l’Artsakh, en donnant à l’ennemi une réponse appropriée.

Krikor Amirzayan