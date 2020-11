Ilham Aliyev : C’est une guerre entre nous et l’Arménie et chacun devrait s’en tenir à l’écart

« Nous ne voulons pas l’implication d’un pays tiers. Nous ne voyons pas qu’un pays puisse être impliqué, parce que les pays qui nous entourent sont nos partenaires et amis. Nous savons que les Arméniens veulent impliquer certains d’entre eux dans cette guerre, mais je suis sûr que cela n’arrivera pas. C’est une guerre entre nous et l’Arménie et chacun devrait s’en tenir à l’écart », a estimé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son interview à la chaîne de télévision allemande ARD.

Le chef de l’Etat a répondu au journaliste qui disait avoir vu des soldats turcs à Bakou : « Des soldats turcs peuvent être ici, oui. L’année dernière, nous avons organisé 10 exercices militaires conjoints. Mais avec d’autres pays aussi nous organisons beaucoup d’exercices. Nous faisons partie du Partenariat pour la paix. Il n’y a rien d’étrange ici. Vous en avez vu à Bakou, vous n’en avez pas vus sur au combat ».

Le président Ilham Aliyev a dit que les avions de chasse F-16 turcs sont venus dans son pays pour les exercices et y sont restés « parce que les Arméniens nous ont attaqués. Ils sont ici en signe de solidarité. Ils ne sont impliqués à aucun combat. Leur implication n’est pas prévue ici ».

En réponse à une question sur les raisons pour lesquelles l’Azerbaïdjan n’a pas signé la Convention des Nations Unies sur les armes à sous-munitions Ilham Aliyev a déclaré « Nous avons des armes modernes et nous en faisons la démonstration sur le champ de bataille. C’est ce que nous faisons, nous ne libérons pas les territoires avec des bombes, nous le faisons avec nos combattants qui libèrent les villages, les villes de l’occupation et hissent le drapeau azerbaïdjanais. C’est ainsi que cela se fait ».

« C’est l’Arménie qui a ouvert le feu la première et nous disposons des preuves. Car les premières victimes parmi les civils et les militaires étaient des Azerbaïdjanais. C’était la troisième provocation militaire consécutive contre nous. La première a été commise en juillet. Alors ils ont attaqué la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Nous avons subi des pertes parmi les civils et les militaires. La deuxième tentative a eu lieu en août. L’Arménie a envoyé un groupe de sabotage pour attaquer des civils. La troisième fois, le 27 septembre, certaines villes et villages proches de la ligne de contact ont subi de lourds bombardements d’artillerie. Nous avons répondu », a ajouté Ilham Aliyev .

« Nous possédons des drones israéliens depuis de nombreuses années. D’ailleurs, certains d’entre eux ont été utilisés lors des affrontements en 2016. Cependant, ces affrontements ont duré quelques jours puisque l’Arménie s’est arrêtée. S’ils s’arrêtaient cette fois, nous nous arrêterions. Mais ils ne l’ont pas fait », a déclaré Ilham Aliyev .

« Ils ont commencé à tirer des roquettes sur des villes situées très loin de la ligne de contact et nous avons de nombreuses victimes parmi les civils. Donc, nous avons dû nous défendre, défendre notre peuple et riposter aux attaques. Notre riposte a été dure, mais ils la méritaient », a affirmé Ilham Aliyev.