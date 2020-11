Une manifestation pacifique à Palmero attire l’attention sur l’agression azerbaïdjanaise contre l’Artsakh

La communauté arménienne de Palerme, en collaboration avec l’Union arménienne d’Italie et les jeunes du parti Lega, a organisé une manifestation pacifique sur la Piazza Castelnuovo pour attirer l’attention sur l’agression azerbaïdjanaise contre l’Artsakh et demander sa reconnaissance.

« Nous voulons nous concentrer sur la situation dans le Caucase et demander le soutien des Italiens pour parvenir à une solution diplomatique », a déclaré Igor Gelarda, leader de la Lega au conseil municipal de Palerme et premier signataire de l’ordre du jour, approuvé il y a deux jours en le Conseil, qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh par le gouvernement italien.

Il a déclaré que les manifestants s’étaient rassemblés pacifiquement pour attirer l’attention sur la guerre menée contre l’Artsakh (Haut-Karabakh) par l’Azerbaïdjan, soutenu par le régime d’Erdogan.

Le conseiller municipal a noté que la guerre causait des centaines de morts parmi les civils des deux pays et provoquait une catastrophe environnementale.

« Malheureusement, jusqu’à présent, la communauté internationale, à quelques rares exceptions près, n’a guère bougé », a-t-il déclaré.

« Nous voulons que cette guerre se termine immédiatement, nous voulons que les souffrances de tous les civils, victimes arméniennes et azerbaïdjanaises d’une guerre injuste, prennent fin », a déclaré Igor Gelarda.