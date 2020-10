Football. La Fédération arménienne réclame des sanctions contre un club azéri

La Fédération arménienne de football (FFA) a réclamé samedi l’exclusion des compétitions européennes du club azéri de Qarabag, après qu’un de ses dirigeants a apparemment posté un message de haine sur internet visant les Arméniens, en plein conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie au Nagorny-Karabakh.

« Nurlan Ibrahimov, un responsable des relations publiques et des médias du Qarabag FK, a mis une publication sur sa page de réseaux sociaux, appelant à tuer tous les Arméniens, jeunes et vieux, sans distinction », indique le communiqué de la FFA. « Il a également justifié le fait que la Turquie a commis un génocide arménien » en 1915 et 1916, assure le communiqué, qui réclame des sanctions pouvant aller jusqu’à une exclusion de Qarabag de la Ligue Europa.

Plusieurs plaintes déposées

« Ibrahimov a déjà supprimé son message, mais des centaines d’utilisateurs ont réussi à le voir et à le sauvegarder », indique la FFA, qui rappelle avoir déjà soumis plusieurs plaintes auprès de la Fifa et de l’UEFA au sujet de l’attitude de responsables du football azéri au cours du mois d’octobre.

Lors des deux premières journées disputées dans le groupe I de la Ligue Europa, Qarabag s’est incliné sur le terrain des Israéliens du Maccabi Tel-Aviv (1-0) puis à domicile contre les Espagnols de Villareal (3-1). Le club azéri, qui doit se déplacer jeudi chez les Turcs de Sivasspor, a été fondé en 1951 dans la ville d’Aghdam, située dans le Nagorny-Karabakh et aujourd’hui abandonnée. En raison de la prise de contrôle de cette région par l’Arménie en 1993, Qarabag évolue en effet depuis à Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan.

AFP