Revue de la presse arménienne du 29 octobre 2020

Les combats se poursuivent ; l’Azerbaïdjan a bombardé des zones civiles y compris une maternité/ L’armée azerbaïdjanaise a utilisé des lance-roquettes multiples Smerch pour bombarder Stepanakert et Shushi le 28 octobre. La maternité de Stepanakert a été touchée par des frappes aériennes. Le Ministère arménien de la Santé a appelétoutes les organisations internationales et la communauté internationale à condamner les attaques contre les établissements médicaux et à prendre des mesures concrètes pour y répondre. Un civil est mort et deux autres ont été blessés lors du bombardement de Shushi. A Stepanakert, les autorités de facto ont déclaré que le bombardement avait causé de lourdes pertes. L’Ombudsman de facto du Karabakh a publié un message vidéo à la suite du bombardement de la maternité en dénonçant les crimes de guerre contre le peuple du Karabakh. Le Ministère arménien des Affaires étrangères (MAE) a publié une déclaration à la suite de ces bombardements : « Ce crime de guerre, qui constitue une violation flagrante du droit humanitaire international et du droit coutumier, démontre clairement que le peuple du Karabakh y compris les nouveau-nés, les mères et les personnes âgées est la cible de l’Azerbaïdjan. Les tentatives des dirigeants politico-militaires azerbaïdjanais de tuer la vie au Karabakh vont échouer et les organisateurs de ces crimes seront tenus pour responsables ». Les autorités de facto du Karabakh ont déclaré qu’ils vérifiaient les informations selon lesquelles le dernier bombardement de la ville de Stepanakert aurait été effectué par des F-16 de l’armée de l’air turque. Selon les autorités arméniennes, les Bayraktars turcs effectuent chaque jour des vols de reconnaissance près de l’Arménie. Razminfo a allégué l’utilisation par l’Azerbaïdjan des drones turcs Kargu. L’armée arménienne a démenti les allégations de la partie azérie selon lesquelles l’Arménie aurait tiré un missile sur Barda, les qualifiant de « sans fondement et fausses ». Le parti « Arménie prospère » a déclaré envoyer une délégation à Moscou pour discuter de la situation au Karabakh prenant en considération le partenariat de longue date entre ce parti et le parti au pouvoir russe, « Yedinaya Rossia ». Le Vice-ministre de la Justice, Vahe Danielyan, a été démis de ses fonctions après s’être engagé volontairement dans l’armée. Le magnat milliardaire Samvel Karapetyan (Tashir Group) a juré de reconstruire la maternité détruite de la ville de Stepanakert. La ville a été bombardée dans la nuit du 28 au 29 octobre et les bombardements continuent ce matin. La partie arménienne a fait état de 1119 victimes militaires depuis le début du conflit.

Réactions internationales/ Le Président d’Azerbaïdjan s’est dit prêt à mener des négociations sans conditions préalables avec le Premier ministre arménien à Moscou. Aliyev a déclaré qu’il accepterait une invitation à tenir les pourparlers à Moscou, mais en même temps il a précisé qu’il ne l’avait pas encore reçue. Commentant son dernier appel téléphonique avec le Président russe, le Président turc a déclaré que la Turquie et la Russie devraient conjointement faire pression pour une résolution rapide du conflit du Haut-Karabakh. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a insisté sur le fait que les deux présidents n’ont pas discuté d’une éventuelle implication turque dans les négociations. Les Ministres des Affaires étrangères français et russe ont discuté de l’évolution de la situation dans la zone de conflit du Haut-Karabakh. Les Ministres ont souligné l’importance de la volonté politique des parties en conflit de cesser les hostilités. La nécessité de la solution diplomatique au conflit et d’une action concertée supplémentaire des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE ont été soulignées. Des scénarios possibles pour l’évolution de la situation ont été examinés. L’Union européenne a jugé inacceptable qu’après trois accords de cessez-le-feu, les combats se poursuivent encore et que de plus en plus de civils soient pris pour cible. Les communes italiennes de Cerchiara di Calabria, d’Asolo et de Palermo ont reconnu l’indépendance du Karabakh. Le Comité international de la Croix-Rouge a condamné la dernière montée de violence dans le conflit du Haut-Karabakh. Citant IRNA, la presse indique que certaines unités de la 321e brigade mobile d’assaut de l’armée iranienne seront déployées aux frontières du nord-ouest de l’Iran. La délégation des parlementaires français a publié un communiquéà la suite de leur déplacement en Arménie

Sur la présence des mercenaires dans la zone du conflit/ En réponse aux revendications du Ministère de la Défense de Turquie, le Ministère des Affaires étrangères d’Arménie (MAE) a fait remarquer que « l’Arménie et le Karabakh, contrairement à ses deux voisins [Azerbaïdjan et Turquie] n’accueillent pas, mais luttent contre les terroristes ». Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, avec l’arrivée d’un nouveau groupe de 300 combattants, le nombre de combattants syriens transférés en Azerbaïdjan pour participer aux combats du Haut-Karabakh est passé à au moins 2 350, dont plus de 215 ont été tués et 320 seraient retournés en Syrie. Selon les sources de Kommersant à Peshawar au Pakistan, « au moins un groupe de militants avec des armes et des munitions a déjà été envoyé au Karabakh il y a plusieurs semaines ».

L’OMS a envoyé une aide médicale/ L’OMS a déclaré avoir livré en Arménie et en Azerbaïdjan des envois de fournitures médicales, comprenant des kits de traumatologie et de chirurgie. « Une cessation immédiate des hostilités est essentielle pour préserver l’accès aux services de santé, assurer la sécurité des travailleurs de la santé et empêcher la propagation continue de COVID-19 » a indiqué l’OMS dans son communiqué.

Le Secrétaire du Conseil de sécurité a reçu l’Ambassadeur de France/ Le Secrétaire du Conseil de sécurité, Armen Grigoryan, a reçu mercredi l’Ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte. Grigoryan a souligné l’implication négative croissante de la Turquie dans la sécurité et la stabilité régionales, qui se manifeste par la fourniture d’une assistance militaro-technique à l’Azerbaïdjan, le recrutement et le transfert de terroristes mercenaires dans la zone de conflit, et ses appels à une solution militaire du conflit. Il a salué les efforts de la France et l’implication personnelle du président Macron dans le règlement pacifique du conflit, ainsi que la visite de la délégation de l’Assemblée nationale française en Arménie et au Haut-Karabakh. L’ambassadeur Lacôte a réaffirmé la nécessité d’un règlement uniquement pacifique et diplomatique du conflit.

L’Infocentre arménien : les forces armées azerbaïdjanaises établissent avec diligence des bases pour des groupes terroristes/ Selon l’Infocentre unifié d’Arménie, d’après les données de reconnaissance radio et l’analyse des tactiques et des conversations téléphoniques entre les mercenaires et les terroristes turco-azerbaïdjanais, il est devenu évident que ces derniers jours, à la suite du retrait dans certaines directions des unités arméniennes pour des raisons tactiques, les forces armées azerbaïdjanaises établissent avec diligence des bases pour des groupes terroristes dans ces régions, « dont les activités peuvent aggraver et déstabiliser la situation non seulement près des frontières de l’Arménie et du Karabakh, mais aussi constituer une menace grave pour l’ensemble de la région ».

Pachinian sur la présence des gardes-frontières russes dans le sud/ Dans une interview à l’agence espagnole EFE, le Premier ministre, Nikol Pachinian, a confirmé que les gardes-frontières russes étaient à la frontière avec l’Arménie et le Haut-Karabakh, mais a expliqué qu’il n’y avait rien d’extraordinaire, car les militaires russes étaient déjà aux frontières de l’Arménie avec l’Iran et la Turquie, et que dans le contexte de l’aggravation de la situation dans le sud, ils y étaient également stationnés. Le service de presse du Premier ministre a confirmé à RIA Novosti que l’interview avait été enregistrée le 20 octobre, mais que cette partie n’avait pas été retenue dans la version finale publiée par l’agence.

Sarkissian à son homologue tchèque : Je suis convaincu que la République tchèque est à nos côtés/ Le Président de l’Arménie, Armen Sarkissian, a envoyé une lettre de félicitations à son homologue tchèque à l’occasion de la fête nationale du pays. « Nous apprécions hautement la résolution adoptée par la Chambre des députés du Parlement tchèque en octobre, qui condamne l’implication de gouvernements de pays tiers dans le conflit du Haut-Karabakh et le déploiement de militants armés d’autres territoires dans la zone de conflit du Haut-Karabakh » a écrit le Président arménien en indiquant qu’il était sûr qu’en ce moment difficile la République tchèque serait aux côtés de l’Arménie. Rappelons que la presse avait indiqué plus tôt que les forces armées azerbaïdjanaises utilisaient des obusiers automoteurs DANA de 152 mm de fabrication tchèque contre les forces armées arméniennes du Karabakh.

Un arménien gravement blessé lors d’une manifestation pour le Karabakh en France/ La presse indique que lors d’une manifestation des Arméniens de France qui avaient bloqué l’autoroute A7 menant à Valence, demandant à Paris de prendre des mesures contre les attaques turco-azéries en cours, trois hommes armés de couteaux et de marteaux ont attaqué les manifestants. Une bagarre a commencé entre les manifestants et les attaquants, qui seraient des ressortissants turcs. La condition de l’un des manifestants blessés est grave. L’Ambassade arménienne en France a fermement condamné l’attaque contre des manifestants pacifiques d’origine arménienne. Elle a également exhorté les représentants de la communauté franco-arménienne à s’abstenir de toute réponse aux provocations et à rester fidèle au respect de la législation Française.

85034 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 85034 cas de coronavirus dans le pays dont 53257 ont été guéris et 1272 patients sont décédés.

