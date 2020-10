Revue de la presse arménienne du 27 octobre 2020

Les combats et les bombardements se sont poursuivis malgré la troisième trêve humanitaire/ Selon le Ministère de la Défense (MDD), le 26 octobre les forces armées azerbaïdjanaises, rejointes par différentes « organisations terroristes, ainsi que des subdivisions des forces armées d’autres États », ont lancé des offensives à grande échelle dans plusieurs directions du sud-est en bombardant simultanément des zones civiles. L’Azerbaïdjan a notamment bombardé avec des armes Grad et Smerch les villes de Martakert, de Martuni, et les villages d’Askeran. Un civil a été tué et deux autres blessés dans le village d’Avetaranots. Le MDD a déclaré que les déclarations de la partie azerbaïdjanaise selon lesquelles la partie arménienne aurait violé le cessez-le-feu humanitaire ne correspondaient pas à la réalité et étaient de nature provocatrice. Le MDD a souligné l’importance de l’introduction immédiate de paramètres pour le contrôle du cessez-le-feu et du début du processus d’échange des corps et des prisonniers de guerre avec la médiation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Le MDD a également attiré l’attention sur le fait que la partie azerbaïdjanaise a diffusé l’information sur la prétendue violation du cessez-le-feu par l’Arménie avant l’heure de son entrée en vigueur (à 7h55). Puis, le MDD azerbaïdjanais a supprimé l’information et l’a republiée plus tard (à 8h10). D’après le MDD arménien, cela prouve que ces déclarations visaient à couvrir la violation du cessez-le-feu par l’Azerbaïdjan, qui était de toute façon prévue. Le MDD arménien a rendu compte d’une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu conclu aux États-Unis, à 8h45. Le Président de facto du Karabakh, Arayik Harutyunyan, a commenté la violation de la trêve en indiquant que ceci confirmait que « l’Azerbaïdjan, qui bénéficie du soutien inconditionnel des autorités turques et des mercenaires-terroristes, n’a pas l’intention de reprendre un dialogue pacifique et montre ouvertement qu’il poursuivra ses efforts militaires en vue de l’expulsion définitive des Arméniens du Karabakh ». Lors du briefing du soir, le représentant du MDD a déclaré que les forces azerbaïdjanaises avaient pris Kubatlu et s’étaient approchées des portes de la région de Syunik. Mais, selon lui, la situation n’est pas critique. Il a déclaré que la partie arménienne avait des preuves que des avions de guerre F-16 turcs avaient tiré des missiles contre le Karabakh dans le cadre d’ « une mission militaire concrète ». L’armée a déclaré avoir abattu 2 drones azerbaïdjanais et un drone de reconnaissance et de combat IAI Harop de fabrication israélienne.

Pachinian exige que tous les Arméniens s’engagent volontairement dans l’armée/ Dans un live Facebook, le Premier ministre, Nikol Pachinian, a déclaré que la partie arménienne avait tout fait pour que la trêve soit tenue, mais que celle-ci a échoué. D’après lui, il avait prédit au Secrétaire d’État américain que le cessez-le-feu ne serait probablement pas respecté et que la partie azerbaïdjanaise allait accuser la partie arménienne pour cela. Pachinian a fait part de son espoir que les États-Unis, le Président Trump ou tout autre fonctionnaire américain répondront à deux questions suivantes 1/ qui est le responsable pour la violation du cessez-le-feu, 2/ quelles seront les conséquences pour la partie qui a violé le cessez-le-feu. Selon Pachinian, les Présidents des pays coprésidents du groupe de Minsk mettent leur réputation sur ce cessez-le-feu et veulent sincèrement l’instaurer. « Mais si la Russie, la France et les États-Unis ne parviennent pas à instaurer un cessez-le-feu dans cette zone de conflit cela signifie que nous vivons dans un monde complètement nouveau » a déclaré Pachinian tout en espérant que les efforts des coprésidents donneraient des résultats. Selon lui, la partie arménienne a été « extrêmement flexible », mais elle est arrivée à la conclusion que l’Azerbaïdjan ne veut pas de négociations, mais la capitulation du Karabakh, au minimum. D’après Pachinian, le peuple arménien est prêt même pour des « compromis douloureux », mais le peuple n’est pas prêt à capituler. Selon lui, la communauté internationale attend de l’Arménie une flexibilité et l’Arménie doit pouvoir agir à la limite de ses intérêts. « Par conséquent, nous devons trouver des ressources pour défendre nos intérêts, pour faire en sorte que la demande de l’Azerbaïdjan ne soit pas une capitulation, mais un compromis » a déclaré Pachinian en indiquant que l’Azerbaïdjan n’avait jamais été prêt pour un compromis et il l’était moins aujourd’hui. Selon lui, il s’agit d’un moment crucial où personne ne peut espérer qu’il y aura des forces qui pourront résoudre ce problème. Afin de rendre possible le compromis et le dialogue constructif, les Arméniens devraient se tenir, sinon, il n’y aurait plus de place où s’échapper. Pachinian a déclaré qu’il attendait de voir la réaction des États-Unis et des autres membres du groupe de Minsk à la suite de la violation de ce troisième accord de trêve humanitaire. Pachinian s’est dit content du moral des Arméniens de la Diaspora, mais pas de celui-ci des Arméniens locaux. Selon Pachinian, il voudrait tenir le peuple informé de tout ce qui se passe au front, de tous les détails, mais ses collaborateurs ne le laissent pas faire, vu la situation militaire. Pachinian a déclaré qu’il n’y aurait pas de capitulation et pour ça il fallait qu’il y ait des queues devant les commissariats de gens qui s’engagent volontairement : « J’exige que chaque citoyen d’Arménie obéisse à mon appel, à ma décision, à mon ordre. Chaque homme doit se lever et se rendre dans son commissariat militaire. Ceci est mon ordre. Et je demande aux femmes d’encourager [les hommes de le faire]. Que les femmes s’y rendent aussi et forment un détachement ».

Réactions russes/ La Russie a salué lundi les efforts des États-Unis pour mettre fin aux hostilités. « Le processus de règlement de la crise du Haut-Karabakh, qui est dans une phase aiguë, ne doit pas et ne peut pas être le théâtre d’une quelconque rivalité ou compétition [entre les puissances mondiales] » a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Citant RIA Novosti, la presse indique que le Ministre des Affaires étrangères (MAE) russe, Sergueï Lavrov, a appelé la Turquie à user de toute son influence au profit du cessez-le-feu et du lancement du processus de négociation pour la résolution du conflit. « Nous ne cachons pas que nous ne soutenons pas la position sur la possibilité et l’admissibilité d’une solution militaire à cette question » a déclaré Lavrov. Le Secrétaire du Conseil de sécurité de l’Arménie, Armen Grigoryan, a eu une conversation téléphonique avec son homologue russe, Nikolaï Patrushev, et a hautement apprécié le rôle de la Russie dans les efforts pour résoudre le conflit. Par ailleurs, citant ABC News, la presse indique qu’un camp de militants soutenu par la Turquie à Idlib, en Syrie, a été bombardé par des frappes aériennes. ABC News cite un représentant du groupe pro-turc qui a accusé la Russie d’avoir lancé cette frappe aérienne.

L’Iran envoie des unités spéciales et des équipements militaires aux frontières du Karabakh et du Nakhitchévan/ Citant les sources iraniennes, la presse locale indique que le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) a envoyé des unités spéciales et du matériel militaire à ses frontières avec le Karabakh et le Nakhitchévan. Un représentant de l’IRGC a déclaré aux journalistes que Téhéran prenait cette décision afin de protéger ses frontières nord-est contre l’implication étrangère et de préserver l’intégrité territoriale du pays.

Autres réactions internationales/ La presse indique que la société autrichienne « Rotax » a suspendu la fourniture des moteurs utilisés sur les drones de combat turcs Bayraktar TB2. Le Président arménien, Armen Sarkissian, a félicité son homologue autrichien Alexander Van der Bellen à l’occasion de la fête nationale autrichienne et l’a remercié pour son « soutien clair et incontestable à l’Arménie, au Karabakh et au peuple arménien ». « Nous apprécions également beaucoup la résolution du Parlement autrichien condamnant l’intervention militaire turque dans le conflit du Karabakh et ses livraisons d’armes à l’Azerbaïdjan » a écrit le Président arménien. La MAE canadien, François-Philippe Champagne, a encore appelé les parties extérieures à rester en dehors du conflit du Haut-Karabakh et à la création de mécanismes de vérification du cessez-le-feu. Le MAE de facto du Karabakh, Masis Mayilian, a rencontré lundi une délégation de membres du parlement français.

Le drone turc Bayraktar TB2 a effectué un vol de reconnaissance près de Gumri/ Razminfo a indiqué que le drone turc Bayraktar TB2 a effectué un vol de reconnaissance près de la frontière turco-arménienne, à 25 kilomètres de l’aéroport de Gumri. L’analyste militaire Leonid Nersisyan a affirmé que la Turquie essayait d’exercer une pression sur la Russie avec les vols de Bayraktar à proximité de la 102e base militaire russe située à Gumri.

Changement du Commandant des troupes frontalières du Service de sécurité nationale/ Sur proposition du Premier ministre, le Président Armen Sarkissian a signé un décret révoquant Vaghinak Sargsyan du poste de Commandant des troupes frontalières du Service de sécurité nationale. Par un autre décret, sur proposition de Nikol Pachinian, Arman Maralchyan a été nommé à ce poste.

Des détachement volontaires formés par des politiciens/ Le parti d’opposition parlementaire « Arménie prospère » a déclaré avoir formé « un détachement prêt au combat » en réponse à l’appel et sous la direction de Gagik Tsaroukian, chef de ce parti. L’épouse du Premier ministre arménien, Anna Hakobyan, a informé qu’une équipe de 13 femmes, dont elle fait partie, allait commencer à s’entraîner pour aller rejoindre le front dans quelques jours.

La Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires sera envoyée au Parlement pour ratification/ La Cour constitutionnelle d’Arménie a déclaré que la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires était conforme à la Constitution. Maintenant l’initiative législative du gouvernement sera soumise au Parlement pour ratification finale.

80410 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 80410 cas de coronavirus dans le pays dont 51814 ont été guéris et 1222 patients sont décédés.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France