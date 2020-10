Revue de la presse arménienne du 24 au 26 octobre 2020

Une nouvelle trêve humanitaire annoncée pour le 26 octobre ; des violations sont déjà survenues/ La déclaration commune de l’Arménie, des États-Unis et de l’Azerbaïdjan indique que le cessez-le-feu dans la zone du conflit du Haut-Karabakh prendra effet le 26 octobre à 08h00. « Les États-Unis ont facilité des négociations intensives entre les ministres des affaires étrangères et les coprésidents du groupe de Minsk pour rapprocher l’Arménie et l’Azerbaïdjan d’une résolution pacifique du conflit du Haut-Karabakh » indique la déclaration. Le Président américain a félicité les parties pour avoir accepté d’adhérer au cessez-le-feu. La porte-parole du Ministère de la Défense (MDD) a déclaré ce matin que le MDD d’Azerbaïdjan s’était empressé d’accuser la partie arménienne de violer gravement le cessez-le-feu, avant même qu’il soit 8h, mais qu’il avait retiré plus tard cette information. Selon elle, quelques minutes plus tard, le MDD azerbaïdjanais a diffusé une autre désinformation selon laquelle les forces arméniennes bombardaient les positions azerbaïdjanaises dans la direction sud. La porte-parole du MDD arménien a déclaré que l’Armée de Défense suivaient strictement les accords conclus. D’après elle, les accusations azerbaïdjanaises n’ont non seulement rien à voir avec la réalité, mais visent aussi à préparer le terrain pour les nouvelles provocations de ce dernier. Selon le MDD arménien, la partie azerbaïdjanaise a violé le cessez-le-feu 45 minutes après son entrée en vigueur, notamment dans les directions nord-est et sud-est. Nikol Pachinian a cependant déclaré que la partie arménienne continuait à adhérer strictement au régime de cessez-le-feu.

Réunion des coprésidents et des Ministres des affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais annoncée pour le 29 octobre/ La presse rend compte du communiqué des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE selon lequel les coprésidents et les Ministres des Affaires étrangères (MAE) arménien et azerbaïdjanais sont convenus de se réunir à Genève le 29 octobre pour discuter, s’entendre et commencer la mise en œuvre, selon un calendrier à convenir, de toutes les mesures nécessaires pour parvenir à un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh conformément aux principes de base acceptés par les dirigeants de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie.

Trump promet de résoudre facilement le conflit du Haut-Karabakh/ La presse rend compte des déclarations du Président américain, Donald Trump, lors de sa campagne préélectorale : « Nous allons résoudre ce problème. J’appelle cela un cas facile. Allez et dites-le aux gens. L’Arménie. C’est facile à résoudre si vous savez ce qu’il faut faire ». Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a eu vendredi des rencontres séparées à Washington avec les MAE arménien et azerbaïdjanais. Il a souligné l’importance pour les parties d’entamer des négociations de fond sous les auspices des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE afin de résoudre le conflit sur la base des principes de l’Acte final de Helsinki. Le Ministre arménien a informé son collègue américain des crimes de guerre commis par les forces armées azerbaïdjanaises qui se manifestent par le ciblage délibéré de la population civile, le traitement humiliant des civils et des prisonniers de guerre, les décapitations et les meurtres. Les MAE arménien et azerbaïdjanais ont également rencontré Robert O’Brien, le conseiller à la sécurité nationale de Trump. Lors de sa rencontre avec le MAE azerbaïdjanais, O’Brien a fait pression pour un cessez-le-feu immédiat, puis le retour au Groupe de Minsk et le rejet des acteurs extérieurs qui déstabilisent la situation. Lors de sa rencontre avec O’Brien, le Ministre arménien a dénoncé la participation militaire directe de la Turquie à la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan.

Les combats se sont poursuivis pendant le week-end/ De lourds combats ont lieu sur la ligne de front ce week-end. Selon le représentant du MDD arménien, Artsrun Hovhannisyan, l’armée de défense continue de détecter et de neutraliser les groupes subversifs azerbaïdjanais. L’Azerbaïdjan a bombardé plusieurs villes et villages du Karabakh y compris la capitale. La partie arménienne a fait état de 974 victimes militaires et de 40 morts parmi les civils depuis le début du conflit. Le Président de facto du Karabakh a adressé une lettre ouverte au Président russe, Vladimir Poutine, lui demandant de faire tous les efforts possibles pour arrêter la guerre et reprendre les processus politiques. Le MDD arménien a diffusé une vidéo montrant le drone de frappe guidée de fabrication arménienne en action. Commentant la déclaration du Président azerbaïdjanais selon laquelle l’Azerbaïdjan achète des armes à l’Iran, l’expert en études américaines Suren Sargsyan a déclaré à Armenpress que l’embargo américain sur les armes à destination de l’Iran n’avait pas été levé et une sanction serait appliquée à tout pays qui achète ou vend des armes à ce pays. CitantWarGonzo, la presse indique que la Turquie a envoyé 1200 soldats de ses unités de commando de montagne du Kurdistan turc en Azerbaïdjan pour lutter contre le Karabakh. Par ailleurs, citant les sources iraniennes, la presse indique que l’Iran a déployé des troupes du Corps des gardiens de la révolution islamique à la frontière nord et nord-ouest. Les troupes terrestres des forces armées iraniennes ont organisé des exercices militaires dans le nord-ouest du pays.

Rencontre des Présidents français et arménien/ La presse rend compte de la rencontre du Président arménien, Armen Sarkissian, et du Président de la République, Emmanuel Macron. Les Présidents ont convenu qu’il n’y avait pas d’alternative à une résolution pacifique et ont souligné l’importance de mettre en œuvre les accords de cessez-le-feu. La presse cite le porte-parole, Gabriel Attal, selon lequel la solution à ce conflit ne peut se trouver que dans l’apaisement. « C’est pourquoi il faut absolument que la Turquie cesse ses provocations dangereuses dans la région ». Citant les sources de l’Élysée, la presse indique que le Président Emmanuel Macron aurait promis d’envoyer une aide médicale aux personnes blessées dans le Haut-Karabakh. Les détails seraient publiés ultérieurement. La presse rend également compte d’un tweet du MAE arménien du 26 octobre : « Notre entière solidarité avec la France et le Président Emmanuel Macron. Les propos offensants, le soutien au terrorisme, l’instrumentalisation des questions religieuses pour incitation à la haine n’ont pas leur place dans le monde civilisé ».

Autres réactions internationales/ L’ONG Human Rights Watch a dénoncé l’utilisation par l’Azerbaïdjan des armes à sous-munitions au Haut-Karabakh. L’ONG a appelé à mettre fin à l’utilisation de ces armes interdites. La presse rend compte du communiqué du MAE russe sur la réunion entre le vice-ministre russe des affaires étrangères Oleg Syromolotov et l’ambassadeur arménien à Moscou, Vartan Toghanyan. Les parties ont souligné le caractère inacceptable du déploiement dans la région de militants de groupes armés illégaux en provenance d’un certain nombre de pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et la nécessité de leur retrait immédiat. L’organisation Genocide Watch, qui évalue les risques de génocide, a déclaré qu’il considérait que l’Azerbaïdjan est à l’étape 9 : Extermination et étape 10 : Déni. Selon la presse, Bombardier Recreational Products (BRP) a déclaré avoir suspendu la livraison de moteurs d’avion aux « pays dont l’usage n’est pas clair » après avoir appris que ces moteurs sont utilisés sur des drones de combat turcs déployés en Azerbaïdjan lors des attaques sur le Karabakh.

Nikol Pachinian a reçu une délégation de parlementaires français/ Le Premier ministre arménien a reçu une délégation de parlementaires français. Le Premier ministre les a remerciés pour leur visite en cette période difficile pour l’Arménie et pour le soutien du peuple arménien. Selon la presse, cette délégation d’une vingtaine de personnes a également rencontré les députés arméniens.

L’Ombudsman de facto du Karabakh dénonce les crimes de guerre commises par l’Azerbaïdjan/L’Ombudsman de facto du Karabakh a déclaré que l’analyse de la vidéo apparue le 24 octobre montrant l’exécution d’un soldat arménien de l’armée de défense du Karabakh grièvement blessé par un militaire azerbaïdjanais était authentique. Selon lui, la partie azerbaïdjanaise publie régulièrement des images et des photos montrant le traitement cruel et inhumain des Azerbaïdjanais envers les prisonniers de guerre arméniens et les corps des victimes. Il a également signalé que des soldats azerbaïdjanais menaient régulièrement des attaques déguisés en uniformes de l’armée arménienne. Selon lui, la partie azerbaïdjanaise veut ainsi confondre les soldats du Karabakh, réduire artificiellement et dissimuler leurs victimes en les présentant comme des victimes arméniennes lors de l’échange de corps. La Représentation de l’Arménie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a introduit un recours auprès de la Cour sur une vidéo diffusée par les médias azerbaïdjanais montrant huit prisonniers de guerre arméniens. L’Arménie a demandé des informations sur la situation de ces personnes et a demandé instamment de prendre des mesures pour assurer leur sécurité.

La presse russe sur les mécanismes et les conditions de recrutement par les turcs des mercenaires syriens/La presse cite l’article d’investigation publié par le media russe Novaya Gazeta présentant les mécanismes et les conditions de recrutement des mercenaires syriens et leur utilisation par l’Azerbaïdjan contre le Karabakh. Selon l’article, plus de 185 mercenaires syriens auraient été tués depuis le début de l’escalade du conflit du Karabakh. Tous auraient été recrutés par la Turquie pour participer au conflit du côté azerbaïdjanais. Un millier de mercenaires se trouveraient actuellement en Azerbaïdjan. D’après l’article, aux mercenaires serait promis un salaire de 1800 dollars qu’ils recevraient à leur arrivée, et en cas de décès, leurs familles recevraient la somme et 30 000 dollars additionnels. Aux mercenaires et aux membres de leur famille sont également promis la citoyenneté turque.

78810 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 78810 cas de coronavirus dans le pays dont 51162 ont été guéris et 1196 patients sont décédés.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France