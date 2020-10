Revue de la presse arménienne du 30 octobre 2020

La guerre se poursuit/ Le 29 octobre Stepanakert, Shushi, Martakert, Askeran et Martuni ont subi des bombardements et des tirs de roquettes de l’armée azerbaïdjanaise. Le Karabakh a publié la liste des installations militaires constituant des cibles légitimes dans les villes d’Azerbaïdjan. Le Ministère arménien de la Défense (MDD) a réfuté la déclaration du MDD azerbaïdjanais selon laquelle l’Azerbaïdjan aurait abattu deux avions SU-25 de l’armée de l’air arménienne. Le service de sécurité nationale a démenti les informations selon lesquelles l’Azerbaïdjan aurait pris pour cible la centrale thermique de Hrazdan. Le MDD a déclaré que les forces armées arméniennes amélioraient certaines positions dans le secteur sud du Karabakh. Selon la presse, à la suite de la création de la législation sur la milice en Arménie (cf. revue du 28 octobre 2020), les premières unités de la milice ont déjà été formées dans la région du Tavush. Le Ministère arménien des Affaires étrangères (MAE) a déclaré que « La politique azerbaïdjanaise de nettoyage ethnique et de crimes contre l’humanité est vouée à l’échec et continuera de rencontrer la résistance résolue du peuple du Karabakh, qui sera mise en œuvre par tous les moyens nécessaires à la légitime défense ». Les MAE arménien et azerbaïdjanais rencontreront les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE à Genève le 30 octobre. Les réunions étaient initialement prévues pour le 29 octobre. La porte-parole du MAE arménien n’a pas voulu préciser si le Ministre arménien rencontrera également le Ministre azerbaïdjanais. L’Ombudsman Arman Tatoyan a déclaré qu’un civil arménien de 84 ans détenu par l’armée azerbaïdjanaise était mort dans la nuit du 29 au 30 octobre. « Compte tenu de toutes les preuves et de tous les faits concernant les traitements inhumains et la cruauté envers les Arméniens capturés par les forces armées azerbaïdjanaises, l’hypothèse raisonnable sur la raison de la mort de notre compatriote devient claire » a déclaré l’Ombudsman.

Pachinian se dit favorable au déploiement de soldats de la paix russes dans le Haut-Karabakh/ Dans une interview à The Telegraph, Nikol Pachinian a déclaré que le déploiement de soldats de la paix russes dans le Haut-Karabakh pourrait être la « solution optimale » au conflit. Selon lui, il est en faveur de ce déploiement, mais que ceci doit être acceptable pour toutes les parties au conflit. Pachinian a également noté qu’il pensait que l’Europe devrait faire plus d’efforts pour mettre fin au soutien de la Turquie à l’Azerbaïdjan.

Président de facto du Karabakh : l’ennemi est aux portes de Shushi/ Le Président de facto du Karabakh, Arayik Harutyunyan, s’est adressé à la nation depuis la ville de Shushi en indiquant que l’ennemi n’était qu’à quelques kilomètres de la ville et voulait à tout prix l’occuper. Selon lui, l’ennemi a investi de sérieuses ressources militaires dans la direction de la ville. « Il y a un dicton qui dit que celui qui contrôle Shushi, contrôle le Karabakh » a déclaré Harutyunyan. Il a souligné qu’une percée doit être faite en première ligne, soulignant qu’il croyait en la victoire du peuple arménien. Il a exhorté les Arméniens à s’unifier pour combattre et punir l’ennemi.

Poutine sur le règlement durable du conflit du Haut-Karabakh/ S’exprimant en marge d’un forum annuel sur l’investissement, le Président russe Vladimir Poutine, a déclaré que le règlement durable du conflit du Haut-Karabakh n’était possible qu’en cas d’équilibre des intérêts acceptable pour les deux parties. Il a souligné que dans la première phase, il était nécessaire de cesser les hostilités, d’arrêter les morts du peuple et de s’asseoir à la table des négociations. Selon lui, dès le début, la Russie évoquait la possibilité de remettre à l’Azerbaïdjan « cinq et deux autres régions en assurant un certain statut au Karabakh, un engagement avec l’Arménie et ainsi de suite ».

Le vice-MAE iranien qualifie le groupe de Minsk d’« inefficace », propose le plan de Téhéran/ Abbas Araghchi, vice-ministre iranien des Affaires étrangères s’est rendu à Bakou, à Moscou et à Erevan pour présenter le plan iranien pour la résolution du conflit du Haut-Karabakh (cf. revue du 28 octobre 2020). Araghchi a déclaré que les membres extrarégionaux du groupe de Minsk (c’est-à-dire les États-Unis et la France) étaient « géographiquement, sentimentalement, politiquement et éthiquement éloignés de la région et n’ont aucune intention de résoudre le problème », ajoutant que « l’inefficacité du groupe a déjà été prouvée ». Selon lui, l’Iran a proposé un plan de paix basé sur des principes humanitaires et prenant en considération les exigences des deux parties au conflit. D’après lui, le plan de l’Iran souligne des principes tels que « l’arrêt de l’occupation, le respect de l’intégrité territoriale des pays de la région, l’immuabilité des frontières, le respect des droits de l’homme et des minorités et la nécessité d’éviter les attaques contre les civils ». Selon lui, la partie azerbaïdjanaise a « une attitude positive » à l’égard du plan de Téhéran. A la suite de la réunion du MAE arménien et Araghchi, le MAE arménien a déclaré que « les approches de l’Iran sur la question du Haut-Karabakh seront examinées en détail ». Le Ministre Mnatsakanyan a informé son interlocuteur de la réunion avec les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE prévue à Genève le 30 octobre et de la poursuite des travaux sous ce format.

MAE : Erevan soutient le déploiement d’observateurs au Karabakh/ Le Ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, a déclaré à Ria Novosti qu’Erevan soutenait le déploiement d’observateurs au Karabakh. Selon lui, Erevan a toujours soutenu l’idée d’un contrôle permanent du régime de cessez-le-feu, suggéré par les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE à la suite de l’escalade d’avril 2016. D’après lui, l’Arménie et l’Azerbaïdjan avaient convenu d’élargir le groupe de suivi du représentant spécial du président en exercice de l’OSCE et d’établir un mécanisme de suivi des cas de violation du cessez-le-feu, mais l’Azerbaïdjan avait ensuite refusé d’appliquer ces accords. Mnatsakanyan a déclaré que des consultations sur les mécanismes de vérification étaient actuellement en cours entre les Ministères de la Défense de la Russie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan. Mais, selon lui, pour l’instant, l’Azerbaïdjan refuse de s’engager de manière constructive dans l’élaboration des paramètres du cessez-le-feu et poursuit des opérations militaires de grande envergure. En ce qui concerne le déploiement des soldats de la paix, le Ministre a déclaré que seuls ceux qui ont une position neutre peuvent être impliqués dans la mission de maintien de la paix au Karabakh. Le Ministre a également déclaré qu’Erevan avait des preuves irréfutables que la Turquie envoyait des militants de Syrie et de Libye au Haut-Karabakh. « Cela est confirmé par les données de renseignement des pays coprésidant le groupe de Minsk de l’OSCE et les images de la zone de conflit » a déclaré Mnatsakanyan. À la question de savoir si Erevan donnera son consentement à la participation de la Turquie aux négociations, Mnatsakanyan a déclaré que la Turquie n’était pas un acteur impartial dans le conflit du Karabakh. Selon lui, la Turquie voit ce conflit comme une opportunité d’accroître son influence dans le Caucase du Sud. « La politique consistant à faire du commerce sur le conflit et à infliger de grandes souffrances humaines aux peuples de la région pour étendre son pouvoir doit être combattue, et non pas encouragée » a déclaré le Ministre.

Pachinian a présenté ses condoléances au Président français/ Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a présenté ses condoléances au Président français Emmanuel Macron à la suite d’un attentat terroriste le 29 octobre à Nice. « L’Arménie condamne le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations. Il est plus qu’évident pour nous que l’extrémisme et le fanatisme n’ont aucune justification ou fondement moral. Le peuple arménien partage la douleur et la colère du peuple fraternel de France et exprime ses sincères condoléances et ses paroles de consolation aux proches et aux amis des victimes » dit notamment le message.

Les corps de 29 soldats tués sont remis à l’Arménie/ La porte-parole du MDD a déclaré que les corps de 29 militaires arméniens tués au combat ont été remis à la partie arménienne grâce aux efforts de médiation exceptionnels de la Russie, et avec la participation de l’équipe de terrain du Représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE et du CICR. Selon elle, les efforts du CICR ont abouti au rapatriement d’un civil en Arménie. La porte-parole a réitéré la volonté de remettre à la partie azerbaïdjanaise les corps des militaires azerbaïdjanais sur le territoire du Karabakh et d’entamer le processus de récupération des corps dans la zone interpositionnelle sur toute la ligne de front, ainsi que l’échange d’informations sur les prisonniers de guerre et leur remise respective à l’avenir. Le MDD du Karabakh a par ailleurs publié une vidéo montrant des images très inquiétantes de multiples corps de troupes azéris laissés au champ de bataille. « Avec un tel comportement, le régime politico-militaire azéri montre qu’il ne se soucie pas uniquement des normes du droit humanitaire international, mais aussi des corps et de la mémoire de ses propres troupes » a indiqué le MDD.

Autres réactions internationales/ Lors d’une conversation téléphonique avec le conseiller à la sécurité nationale du Président américain, Robert O’Brien, Nikol Pachinian a souligné qu’il était impossible de faire respecter la trêve sans préciser quel camp a rompu le cessez-le-feu et qui est intéressé à poursuivre les hostilités. O’Brien a, à son tour, déclaré qu’il n’y avait pas de solution militaire à ce conflit. « Nous appelons toutes les parties extérieures à s’abstenir de toute ingérence et à se joindre aux États-Unis pour faire pression en faveur d’un retour aux négociations facilité par les coprésidents du Groupe de Minsk » a déclaré O’Brien. Joe Biden, candidat des élections présidentielles aux États-Unis, a déclaré qu’il était grand temps que le Président Trump engage directement les dirigeants de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Turquie pour faire pression pour une désescalade immédiate et pour stopper l’avancée des troupes azerbaïdjanaises dans le Haut-Karabakh. Selon lui, l’administration doit appliquer pleinement et ne pas déroger aux exigences de la section 907 de la loi de soutien à la liberté pour arrêter le flux d’équipements militaires vers l’Azerbaïdjan, et appeler la Turquie et la Russie à cesser d’alimenter le conflit avec la fourniture d’armes et, dans le cas de la Turquie, de mercenaires. Citant Ria Novosti, la presse locale indique que les principaux partis du Parlement européen demandent instamment d’investir dans des mécanismes internationaux efficaces pour le contrôle du cessez-le-feu au Haut-Karabakh.

87432 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 87432 cas de coronavirus dans le pays dont 54316 ont été guéris et 1300 patients sont décédés.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France en Arménie