Artak Beglaryan : « je suis aveugle mais j’agis, quant à la communauté internationale, elle voit mais n’agit pas ! »

Une phrase choc d’Artak Beglaryan le représentant des Droits de l’homme en Artsakh « je suis aveugle mais j’agis, quant à la communauté internationale, elle voit mais n’agit pas ! ».

Artak Beglaryan fait ainsi référence aux nombreuses violations de l’Azerbaïdjan, du droit international, du droit humain et des conventions internationales en Artsakh. Bakou qui bombarde au phosphore, avec des bombes à fragmentation (toutes deux interdites) peut-être des bombes chimiques. Bakou qui bombarde des civils et tue ses prisonniers de guerre tant civils que militaires. Le représentant des Droits de l’homme en Artsakh a des dossiers chargés avec force témoignages et preuves irréfutables. Mais à part quelques annonces de principe, condamnant l’Azerbaïdjan, la communauté internationale « n’agit pas »…

Krikor Amirzayan