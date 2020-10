L’agence de presse ANNA vient de publier les premières photographies des volontaires arméniens à Chouchi.

« Les combats se poursuivent dans les montagnes. L’ennemi s’est approché de l’ancienne ville de Chouchi et des centaines de volontaires se sont précipités au front. Ils ne sont plus jeunes et la plupart d’entre eux se souviennent encore de la première guerre du Karabakh. L’humeur est bon bien que la santé ne soit déjà pas toute jeune. Mais tout de même, tous les pays s’accrochent précisément à ces hommes qui tiennent les armes à la main et défendent leur terre ».