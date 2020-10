Deux prêtres capucins Leonard Melki et Thomas Saleh tués par les Turcs lors du génocide arménien sont désormais Martyrs de l’Eglise

Le Pape François vient d’élever au rang des Martyrs de l’Eglise, deux prêtres catholiques tués lors du génocide arménien de 1915 dans l’Empire ottoman.

Les deux prêtres sont Leonard Melki et Thomas Saleh, deux missionnaires capucins qui furent arrêtés à Baabda à une vingtaine de kilomètres de Beyrouth dans l’Empire ottoman en 1915 et en 1917, torturés et martyrisés par les Turcs lors du génocide arménien. Leonard Melki a refusé une conversion forcée à l’islam et mourut en 1915 sans abjurer sa foi chrétienne.

Thomas Saleh fut arrêté par les Turcs en 1917 et subit le même sort.

Krikor Amirzayan