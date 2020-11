Disparition d’une grande dame

A lyon, vient de s’éteindre sans bruit Saténig Gostanian.

Théologienne, engagée dans la vie ecclésiale durant de très nombreuses années, Saténig Gostanian était une des figures laïques de notre Église en France.

Saténig a été une « catéchiste de choc » auprès de plusieurs générations de jeunes arméniens de la région lyonnaise, à « l’école du mercredi » de la rue d’Arménie, du centre aéré de Rilleux-la-Pape dans les années 80, une des pionnières de l’École quotidienne « Marakarian-Papazian » de Lyon.

Rien de ce qui touchait à la spiritualité et à la culture arménienne ne lui était étranger.

Passionnée de théologie, de patrologie, d’hymnographie, mais aussi d’histoire, de littérature et de poésie profanes, parallèlement à une riche vie familiale et professionnelle, elle n’a cessé durant toute sa vie d’approfondir ses connaissances pour les offrir aux autres, qu’ils soient arméniens ou non.

Émissions à Radio-Fourvière (devenue RCF), participation à la rédaction de la revue œcuménique « Unité chrétienne » paraissant à Lyon, interventions auprès des jeunes prêtres arméniens réunis en assemblées, articles dans le supplément littéraire « Midk yev Arvesd » du quotidien « Haratch », traductions d’œuvres littéraires religieuses ou profanes, représentation dans les instances œcuméniques, Saténig était sur tous les fronts, de tous les combats. Ses actions, son engagement, ne pourraient se résumer à ces quelques modestes lignes.

Notre Église perd assurément l’une de ses grandes figures, et moi, une « Mère spirituelle ».

Condoléances fraternelles à ses enfants Pascale, Jacqueline, Nadia et Daniel, à l’ensemble des membres de sa famille.

Eternelle mémoire ! A Dieu, Saténig.

Sahak Sukiasyan