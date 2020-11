Un prêtre orthodoxe blessé par balles à Lyon (MAJ 10:15)

Un prêtre grec a été grièvement blessé par balles samedi 31 octobre à 16h rue Père Chevrier à Lyon, dans son église. Un homme muni d’un fusil à canon scié à fait feu sur ce membre du clergé orthodoxe. Le tireur est en fuite. Un suspect a été arrêté dans le quartier. Le pronostic vital de la victime est engagé. Il n’y a pas à l’heure où s’écrivent ces lignes d’informations sur la cause de cette tentative de meurtre. Des articles de presse évoque un possible contentieux personnel... Elle intervient toutefois dans un contexte de graves provocations de la Turquie envers la Grèce, envers Chypre, comme envers les Arméniens du Haut-Karabakh, avec l’implication de l’armée turque et de ses supplétifs djihadistes syriens.

Erdogan avait notamment déclaré le 13 septembre à Emmanuel Macron qui avait dénoncé ses agissements à l’international : « vous n’avez pas fini d’avoir des ennuis avec moi ».

La communauté arménienne de la région Lyonnaise a été la cible mercredi dernier d’une véritable tentative de pogrom organisé par des affidés d’Erdogan sur le territoire, se réclamant à la fois des Loups et de l’islamisme. Un groupe d’environ 200 personnes avait défilé dans les villes de Décines et de Vienne, puis de Dijon jeudi soir, aux cris de « où sont les Arméniens ? » et d « Allahou Akbakh ». Il ne s’agit pas comme le disent certains médias d’affrontement entre communautés (personne n’a été défiler dans les quartiers dit turcs de France), mais d’agressions caractérisées contre des Français d’origine arménienne par des forces inféodées au régime turc, avec pour arrière-fond le génocide des Arméniens, le négationnisme turc, et l’entreprise d’épuration ethnique turco-azerbaïdjanaise menée au Haut-Karabakh.

Le chef de l’Église de Grèce Monseigneur Iéronymos a qualifié l’attaque qui a eu lieu à Lyon d’« horreur qui dépasse la logique humaine ». « Cette horreur dépasse la logique humaine, qu’une religion puisse armer les mains des terroristes aveuglés par la haine », a-t-il déploré auprès de l’agence de presse grecque, Ana. Le religieux a estimé que « des extrémistes intolérants et fanatiques, des intégristes de la violence et de la mort se servent de la religion, l’utilisant comme une balle qui vise au cœur de la liberté et surtout de la liberté de croyance d’autrui ». Il a dénoncé tous ceux qui « se servent de la religion comme d’une arme pour éliminer tout avis différent » et « comme couteau qui massacre les droits de l’homme ».

Pour sa part, le ministère grec des Affaires étrangères a dénoncé sur Twitter « l’attentat contre un membre du clergé orthodoxe d’origine grecque, près de l’église de l’Annonciation de la Vierge à Lyon ». Les autorités grecques sont « en contact avec les autorités françaises compétentes », a indiqué le ministère

Les représentants du CCAF ont demandé au ministère de l’Intérieur d’exercer une surveillance maximum autour les différents centres communautaires arméniens sur le sol national.