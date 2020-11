L’Arménie réclame à l’UEFA et la FIFA des sanctions pour Qarabag Agdam dont l’entraineur appelle au meurtre des Arméniens

Après les propos honteux de Nurlan Ibrahimov, l’entraineur de l’équipe de football azérie Quarabag Agdam appelant au meurtre des Arméniens, la Fédération arménienne de Football qui a reçu de nombreuses protestations et de messages d’indignation, demande à l’UEFA et à la FIFA de sanctionner l’entraineur Azéri. La Fédération arménienne demande l’exclusion de Qarabag Agdam des compétitions européennes. Et au regard des règles de ces deux associations de football, Qarabag Agdam et son entraineur Nurlan Ibrahimov pour ses propos à caractère de haine et de racisme anti-arménien devraient logiquement être sanctionnés dans les plus brefs délais.

Le monde du football en Arménie et les 10 millions d’Arméniens de la planète attendent une réaction rapide de l’UEFA et de la FIFA.

Krikor Amirzayan