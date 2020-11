Vous me reconnaissez ? Alors reconnaissez l’Artsakh, car je suis l’Artsakh

Le capitaine de l’équipe nationale arménienne de football et joueur de l’équipe de la Roma, Henrikh Mkhitaryan, appelle la communauté internationale à reconnaître l’indépendance de l’Artsakh et le droit du peuple d’Artsakh à l’autodétermination. Mkhitaryan écrit à ce sujet sur sa page Facebook : « Dans le contexte de l’escalade du conflit, des offensives en cours contre la population civile arménienne et de la menace de leur destruction physique, j’appelle la communauté internationale à reconnaître l’indépendance de la République d’Artsakh et son droit à l’autodétermination".

Mkhitaryan a publié sa photo à côté du post, et il a écrit : « Vous me reconnaissez ? Alors reconnaissez l’Artsakh, car je suis Artsakh. »