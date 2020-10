Plusieurs centaines d’Arméniens manifestent devant le siège de la British Petroleum à Londres

Actuellement plusieurs centaines d’Arméniens et de Britanniques réalisent une manifestation de protestation à Londres devant les bureaux de la compagnie pétrolière British Petroleum qui a des intérêts économiques en Azerbaïdjan et notamment dans l’extraction du pétrole et du gaz de la Caspienne. Les manifestants demandent à British Petroleum d’arrêter ses activités avec l’Etat criminel de l’Azerbaïdjan et de fermer ses bureaux à Bakou. L’argent du pétrole azéri finançant la guerre en Artsakh où sont victimes également des civils Arméniens. Les manifestants scandaient « Arrêtez de financer la guerre », « Arrêtez de financer le terrorisme », « Honte à BP », « BT a tué des personnes ».

Krikor Amirzayan