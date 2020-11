Un journaliste Australien a localisé à Zangelan (Haut-Karabagh) le lieu où étaient exposés par les Azéris les corps des 19 soldats Arméniens

Benjamin Strike le journaliste Australien spécialisé dans les recherches a étudié les photos des 19 corps de soldats Arméniens tués, dont 4 exécutés par les forces azéries alors qu’ils étaient blessés. En géolocalisant sur des images satellites, le journaliste Australien a affirmé, images à l’appui que le lieu où les photos furent prises est situé à Kovsakan (Zangelan) au Haut-Karabagh aujourd’hui occupé par l’Azerbaïdjan. « La vidéo où sont présenté les corps dont un certain nombre avaient les mains attachées, les autres nus, fut réalisée à Zangelan au Haut-Karabagh. L’image satellite réalisée sur cette position le 24 octobre 2020 montre le lieu où dans la vidéo sont exposés les corps » a écrit sur Twitter le journaliste Australien. Un peu plus tôt Artak Beglaryan le responsable des Droits de l’homme en Artsakh (Haut-Karabagh) avait publié les images des corps des 19 soldats morts -dont certains furent torturés et tués- sur sa page twitter.

Krikor Amirzayan