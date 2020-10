Appel de 40 auteurs de premier plan pour le soutien à l’Artsakh

FIGAROVOX/TRIBUNE - Plus de 40 auteurs - dont Stéphane Bern, Françoise Chandernagor, Xavier Darcos, Franck Ferrand, David Foenkinos, Yann Keffelec, Erik Orsenna, Patrick Poivre d’Arvor- implorent Emmanuel Macron d’aider les Arméniens du Haut-Karabagh, très menacés par l’offensive militaire de Bakou soutenue par Erdogan.

Tandis que, sidérés, indignés et bouleversés par l’assassinat effroyable d’un professeur, puis ceux perpétrés dans cette église à Nice, les Françaises et les Français s’interrogent sur les ressorts de cette barbarie et les moyens d’y mettre fin, un autre drame se joue à 3500 kilomètres de chez nous, où la même barbarie est en action.

Au Karabagh - en Artsakh, selon son nom arménien -, on décapite aussi. Depuis un mois, les Arméniens y livrent un combat dramatiquement inégal, désespéré, contre une coalition turco-azerbaïdjanaise appuyée par des centaines de mercenaires djihadistes. L’affaire ne se résume pas à un lointain conflit territorial pour quelques arpents de cailloux perdus au milieu du Caucase. Elle nous concerne tous. Les Arméniens combattent le même ennemi.

