L’Azerbaïdjan a exécuté au minimum 4 soldats Arméniens prisonniers de guerre !

Artak Beglaryan le responsable de la défense des Droits de l’homme en Artsakh affirme - photos issues de sites azéris à l’appui-, que parmi les 19 corps de soldats Arméniens tués lors des combats et détenus par l’Azerbaïdjan des soldats Arméniens blessés ont été exécutés. En violation flagrante du droit international et de la Convention de Genève en matière de traitement des prisonniers de guerre. Car parmi ces 19 corps, 4 soldats Arméniens ont les mains attachées. Signe qu’ils étaient vivants avant d’être exécutés par les Azéris. Ainsi, après le bombardement de civils, l’exécution sommaire de civils Arméniens et ces prisonniers de guerre Arméniens exécutés, le dossier accusant l’Azerbaïdjan est désormais volumineux. Les autorités internationales vont être saisies de ces affaires.

Krikor Amirzayan