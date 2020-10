« Je confirme avec certitude l’emploi d’armes non conventionnelles »

Nouvelles d’Arménie Magazine : Pouvez-vous nous expliquer dans quel cadre vous êtes partis à Stépanakert, avec qui ?

Dr Jean-Michel Ekhérian : Nous sommes parti dans un élan tout a fait naturel le plus rapidement possible dès que nous avons pu nous dégager de nos obligations professionelles compte tenu de la gravité de la situation.

Comme nous sommes en contact permanent avec l’hôpital par consequent les médecins et chirurgiens il était simple de connaitre les besoins. Nous sommes parti a 3 : Chanth BALIAN chirurgien urologue et visceral, Aram TER MINASSIAN anesthesiste réanimateur , et moi même anesthesiste réanimateur. Notre association s’appelle HAY-MED

NAM : Quelle est la situation sanitaire et médicale sur place (covid+guerre ?)

JME L’organisation est parfaite, chacun connait sont rôle , il n’y a aucun éclat de voix , aucun énnervement, c’est comme une mécanique rodée bien huilée. Le fait de les connaitre tous nous a permis de nous intégrer au programme opératoire en suivant les directives organisationnelles. Des médecins et chirurgiens d’Arménie et de Russie étaient là aussi et nous nous sommes tres vite liés d’amitié. L’ambiance était sérieuse mais la gravité de la situation n’entravait en aucun cas l’efficacité de l’équipe/Les bléssés arrivaient par groupe pouvant aller jusqu’à 10 et nous pouvions opérer jusqu’à 8 patients simultanément. Le COVID était présent bien entendu.On pourrait le chiffrer à environ 20% du personnel soignant et les mesures barriere étaient réduites à leur plus simple expression . Le confinement de groupe favorise la transmission dans le Bunker mais fort heureusement il n’y a eu aucun COVID grave . L’absence de test faciles a effectuer du fait de la charge de travail sous évalue certainement cette proportion.

NAM : Qu’avez-vous pu faire concrètement ?

JME : nous avons amené du matériel , participé aux soins par le biais des interventions chirurgicales et de la réanimation . cela a été aussi l’occasion d’échanger des points de vue et de donner des conseils .

NAM : Pouvez-vous témoigner de l’usage d’armes non conventionnelle ? Quels les dégâts produisent-elles ?

JME : Il est évident que les blessures occasionnées sont nouvelles et qu’elles occasionnent des dégats considérables à l’intérieur du corps. les bombes à fragmentation produisent des éclats épais avec une énergie cinétique élevée et des bords dentelés . Apres etre rentrés dans le corps ils cheminent sur 10 à 15 cms dechirant des tissus qui peuvent etre des gros vaisseaux ou tout autre organes.Les cassettes à sous munitions criblent de balles les victimes.

Je confirme avec certitude l’emploi d’armes non conventionnelles.