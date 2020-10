Un char, un véhicule blindé et 5 drones de l’Azerbaïdjan détruits la nuit dernière en Artsakh, les combats se poursuivent ce matin

La nuit dernière -du 30 au 31 octobre- les combats ont continué en direction du nord-est, sud et sud-est de l’Artsakh. Les Forces arméniennes ont détruit 1 char, un véhicule blindé et 5 drones a indiqué ce matin le ministère arménien de la Défense de l’Artsakh.

La situation sur le terrain reste inchangée. Tout mouvement de l’ennemi étant repéré et contré par les Forces arméniennes. Ce matin les combats se poursuivaient toujours au nord-est, au sud et au sud-est de l’Artsakh. Des localités -comme Stepanakert- sont bombardées. L’Azerbaïdjan utiliserait des armes interdites par la Convention de Genève comme la bombe à phosphore ou des armes chimiques.

Krikor Amirzayan