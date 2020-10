De la technologie canadienne sur un drone abattu par l’Arménie

Un drone militaire de fabrication turque, abattu par l’Arménie dans le conflit avec l’Azerbaïdjan, était équipé de systèmes de ciblage canadiens, affirme vendredi le quotidien canadien The Globe and Mail, qui a photographié ces pièces. Le Canada a suspendu début octobre ses exportations d’armes vers la Turquie alors qu’une enquête est en cours sur de possibles livraisons par ce pays de matériel militaire canadien en Azerbaïdjan. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a évoqué une possible violation d’accords de vente de matériel militaire lors d’une conférence de presse. « Nous devons nous (...)