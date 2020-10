Pas de nouvel engagement à un cessez-le feu entre Arménie et Azerbaïdjan

Genève, 31 oct 2020 avec AFP- L’Arménie et l’Azerbaïdjan ne se sont pas

engagés à un nouveau cessez-le-feu lors de la rencontre vendredi de leurs

chefs de la diplomatie à Genève, mais ils ont convenu de mesures destinées à

abaisser la tension, promettant notamment de ne pas viser les civils, ont

indiqué les médiateurs.

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanian, et son

homologue azerbaïdjanais, Djeyhoun Baïramov se sont rencontrés pour des

pourparlers visant à tenter de trouver une solution au conflit armé au Nagorny

Karabakh, qui a fait plus de 1.000 morts en un peu plus d’un mois.

Les médiateurs français, russes et américains, réunis au sein du "groupe de

Minsk", ont indiqué dans un communiqué avoir appelé les belligérants à

appliquer un précédent accord cessez-le-feu.

Les deux parties ont tenu "un échange de vues ouvert et substantiel afin de

clarifier leurs positions de négociations" sur les points de blocage dans

l’accord de cessez-le-feu conclu le 10 octobre à Moscou, réaffirmé depuis à

Paris et à Washington, poursuivent les médiateurs.

Ils ont également "convenu de prendre un certain nombre de mesures sur une

base urgente", selon le texte.

Il s’agit de "ne pas viser délibérément les populations civiles ou des

cibles non-militaires, conformément aux lois humanitaires internationales",

poursuit-il.

Ils vont aussi "se livrer activement à l’application du recouvrement et de

l’échange de dépouilles sur le champ de bataille".

Les deux voisins devraient en outre fournir d’ici une semaine des listes de

prisonniers de guerre à la Croix-Rouge "afin de permettre un accès et en vue

d’un futur échange".

Et ils se sont engagés à fournir des informations dans le cadre de

discussions visant à établir des mécanismes vérifiant la tenue d’un

cessez-le-feu.

"Les co-présidents vont poursuivre leur travail avec intensité pour

parvenir à un règlement pacifique du conflit", indique le communiqué.

Le Nagorny Karabakh a fait sécession de l’Azerbaïdjan dans les années 1990

à l’issue d’une guerre ayant fait 30.000 morts et des centaines de milliers de

déplacés.

L’indépendance du Nagorny Karabakh, soutenu économiquement et militairement

par Erevan, n’a pas été reconnue par la communauté internationale, ni même par

l’Arménie.

Depuis le 27 septembre, les forces azerbaïdjanaises et celles du Nagorny

Karabakh soutenues par Erevan s’affrontent à nouveau. Jusqu’ici, trois

tentatives de trêve humanitaires ont volé aux éclats.

Selon des bilans partiels, plus de 1.250 personnes dont plus de 130 civils

ont été tuées au cours de ces affrontements, les pires depuis la guerre des

années 1990.

Le président russe Vladimir Poutine, dont le pays fait traditionnellement

office d’arbitre dans la région, a évoqué la semaine dernière un bilan

s’approchant de 5.000 morts.