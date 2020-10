Les monstrueuses violences commises contre les Arméniens à Décines-Charpieu Par Marc Knobel

Je suis absolument effrayé et je voudrais poser en substance une question simple : comment cela est-il possible ? Comment est-il possible qu’une telle violence s’exprime ainsi, dans les rues de nos villes, au mépris des lois de la République ?

Mercredi 28 octobre au soir, les forces de l’ordre sont intervenues pour empêcher « plusieurs dizaines » de membres de la communauté turque d’en « découdre » avec des Arméniens à Décines-Charpieu, ville de la banlieue lyonnaise qui abrite le mémorial du génocide arménien. J’ai vu les images qui ont été diffusées dans les réseaux sociaux de cette meute de loups (gris et fascistes) fanatisés et hurlant, appelant à la vengeance. J’ai entendu les cris de haine proférés par cette meute particulièrement raciste. J’ai vu ces images écœurantes de ces lâches attitudes, ceux qui veulent imposer leur loi et terroriser, justement parce qu’ils sont en meute, une meute assoiffée de vengeance. Quoique le sujet soit différent, cela me rappelle les hordes fanatiques qui voulaient en découdre contre les français Juifs en raison de la cause… palestinienne.

J’ai mal pour mes chers amis arméniens de voir ce qu’ils subissent encore. Car tout cela porte l’odeur rance de la mort et du fanatisme, le racisme en toute sa laideur profonde.

Mais, je vois aussi qui attise, qui mène cette campagne hystérique et folle avec un cynisme incroyable.

Recep Tayyip Erdogan injurie le président de la République, au mépris de toutes les règles de bienséance et de tous les usages diplomatiques. Recep Tayyip Erdogan insulte la France avec mépris, arrogance et virulence et il attise la haine contre notre pays.

Le sultan d’Ankara est un despote dangereux qui mène un jeu dangereux.



Sa volonté de puissance, d’hégémonie, et de revanche, constituent autant de menaces sérieuses qui s’exercent conjointement contre le Haut Karabakh, l’Arménie, la Grèce, Chypre et toute la région. Tayyip Recep Erdogan envoie les djihadistes semer la mort et la désolation dans le Haut Karabakh, en Libye, en Syrie, contre les malheureux kurdes. Tout cela, nous le savons. Tout cela, nous le mesurons. Mais aucune condamnation n’arrête le sultan d’Ankara.

Comment s’étonner alors que, dans ces conditions, des démonstrations de force de nationalistes et fascistes turcs dans les rues de nos villes ?

Les pouvoirs publics doivent prendre la mesure de ces provocations, les pouvoirs publics doivent réprimés avec la plus grande fermeté les meneurs. Ils doivent être sanctionnés et condamnés comme ils le méritent.

Je retiens de l’histoire contemporaine, une leçon : ne jamais baisser l’échine, ne jamais baisser la garde lorsque le fascisme rampant terrorise, sème la mort et la haine.

Marc Knobel

Historien, ancien membre du Conseil scientifique de la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH).