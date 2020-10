Les propos meurtriers d’un manager Azéri de football

Nurlan Ibrahimov, manager de l’équipe de football azerbaïdjanaise « Qarabag » Agdam, et depuis le 30 octobre 2020 Conseiller média de cette même équipe, a posté sur son compte Facebook un appel au meurtre d’Arméniens (ci-dessous), avant qu’il ne soit supprimé et remplacé par un texte diamétralement opposé qui laisse pantois.

Voici ce qu’il avait écrit en substance dans ce texte recueilli par des twittos avant suppression : « Nous devons tuer les Arméniens. Peu importe notre âge, nous devons tuer l’enfant, la femme, le vieil homme. Nous ne devrions pas nous plaindre. Si nous ne les tuons pas, ils tueront nos enfants et nous. Comme ils le font depuis plus de 120 ans. Il est nécessaire de restaurer la défense, voire de créer un gang de tueurs. […] La Turquie n’a pas fonctionné pendant de nombreuses années, mais à la fin, elles est revenue à la raison […] Faites-leur savoir que s’ils en atteignent 1, nous en atteindrons 100 - Nous devons tuer jusqu’à la fin ... Jusqu’à la fin.

Le post de substitution :

« Tous ceux qui me connaissent le savent. Des personnes qui me sont très précieuses et qui m’apprécient voulaient que je supprime le statut de nos intérêts communs. Vous ne voyez plus le statut, mais les Arméniens savent déjà qu’aucun Azerbaïdjanais n’a tué ou ne tuera un enfant ou une femme arménienne pendant plus de 100 ans, malgré leurs atrocités. Je suis celui qui ne pourrais même pas toucher un poulet pour le reste de ma vie. »

Plus tôt dans le temps, le 1er octobre 2020, le club de football azerbaïdjanais « Karabakh », qu’il manage, s’est vu sanctionné par l’UEFA du fait de son soutien aux forces armées azerbaïdjanaises lors d’un match de Ligue Europa.

Après la victoire sur la Legia de Varsovie (3 : 0) en ronde éliminatoire de qualification pour la Ligue Europa, les footballeurs et les membres du staff technique ont fait un salut militaire, soutenant ainsi l’armée azerbaïdjanaise, qui mène une opération offensive au Haut-Karabakh.

En conséquence, la Commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a réprimandé le champion d’Azerbaïdjan, y compris personnellement les joueurs de football Shakhrudin Magomedaliev, Emil Balayev, Rakhil Mammadov, Mahir Emreli, Tural Bayramov, Maksim Medvedev, Gara Garayev, Kevin Jafigulivin Alyevin Patrick Andrada, Abbas Huseynov et Musa Gurbanli.

En outre, les responsables du « Karabakh » ont été également réprimandés, comme : Gurban Gurbanov, Sakhkhat Rustamzade, Rakhman Nabiyev, Gennady Tsislari, Emrakh Chelikel, Elshan Hasanov, Fevzikhan Aras, Farid Agayev, Oktay Gursoy, Elshan Aliyev et Elkhan Chashanvud.

L’UEFA a identifié le geste des représentants du club d’Aghdam comme un comportement antisportif. En particulier, les saluts militaires ont été considérés par l’organisation comme inappropriés dans le contexte politique spécifique au moment du match, le 1er octobre.

Jean Eckian