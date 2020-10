Banderoles sur les autoroutes lyonnaises en faveur de la paix en Artsakh

Des banderoles ont été posées le 29 et 30 octobre tôt dans la matinée sur les ponts d’autoroute de Décines, Villeurbanne et Vénissieux. Ceci est la modeste contribution d’un groupe de militants nouvellement crée le 24 octobre 2020 « Action Militante Lyon Arménie ».



Action Militante Lyon Arménie est une organisation qui a pour objectif de sensibiliser les médias et la population lyonnaise sur la cause arménienne. Leurs actions sont relayées via la page facebook du même nom.



Les banderoles portaient les textes suivants :

#Artsakh

#ArtakhArménie

Paix en Arménie