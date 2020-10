Mises à jour d’Artsakh : Casques bleus scandinaves ou bottes russes sur le terrain ?

Alors que les ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais se réunissaient à Genève pour des pourparlers sous la médiation des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, les défenseurs des droits de l’homme de l’Artsakh et de l’Arménie ont publié une déclaration commune notant que les forces azerbaïdjanaises avaient mené des frappes et des bombardements ciblés et aveugles contre des implantations civiles et les populations pacifiques d’Arménie et d’Artsakh. Le but de ces attaques est de causer autant de dégâts que possible aux civils, ont-ils déclaré.

Le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, Robert C. O’Brien, a déclaré qu’il existe des rapports crédibles selon lesquels la Turquie a déployé des combattants de l’armée nationale syrienne de l’opposition syrienne dans le conflit. O’Brien a également déclaré que toute sorte de rôle de médiation ou de maintien de la paix turc est un échec pour les États-Unis, ainsi que pour l’Arménie. Il a noté que les deux pays devraient accepter que des soldats de la paix scandinaves soient déployés dans la région pour maintenir le cessez-le-feu. Auparavant, le Premier ministre Pashinyan, dans une interview avec un certain nombre de médias internationaux, avait déclaré que l’Arménie accueillerait les soldats de la paix russes si l’Azerbaïdjan l’acceptait.

Lors de son briefing quotidien en direct, Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré que les forces azerbaïdjanaises avaient lancé une offensive dans plusieurs directions depuis le petit matin. Dans le nord, utilisant l’infanterie, ils ont essayé d’avancer vers un certain nombre de postes militaires mais ont été repoussés après avoir subi des pertes importantes. Tout au long de la journée, les batailles se sont poursuivies dans le sud en direction de plusieurs hauteurs. Bien que l’Armée de Défense d’Artsakh ait des avantages en termes de positions dans ce sens, les batailles sont toujours en cours.

Un civil arménien est mort en captivité azerbaïdjanaise et le village de David Bek dans la région arménienne de Syunik a été bombardé par les forces azerbaïdjanaises.

Voici une chronologie des mises à jour officielles.

Un premier intervenant tué, cinq autres blessés en Artsakh

1h30 : L’ombudsman du gouvernement d’Artsakh, Artak Beglaryan, a tweeté que les employés du Service d’urgence de l’Etat d’ Artsakh ont de nouveau été visés par les forces azerbaïdjanaises. Cinq d’entre eux ont été blessés et un autre a été tué lors d’une mission humanitaire.

9 h 30 : Selon le ministère de la Défense d’Artsakh , les unités de l’armée de défense ont poursuivi leurs opérations de reconnaissance et de bombardement pendant la nuit dans les zones où se trouvent les forces azerbaïdjanaises, détruisant un grand nombre de personnel et de munitions azerbaïdjanais.

Après minuit, les forces azerbaïdjanaises ont tenté de lancer une nouvelle attaque dans la direction sud-est, qui a été repoussée par des unités de l’armée de défense. Les forces azerbaïdjanaises ont également tenté d’avancer dans la partie nord de la ligne de front, qui a également été stoppée, infligeant à nouveau des pertes importantes.

L’adversaire continue de cibler les colonies civiles. Les forces arméniennes continuent de localiser et de neutraliser les groupes azerbaïdjanais.

Un civil arménien meurt en captivité azerbaïdjanaise

9 h 55 : Le défenseur arménien des droits humains Arman Tatoyan a écrit sur sa page Facebook que Misha Melkumyan, 84 ans, un civil qui était en captivité azerbaïdjanaise, est décédé.

« Compte tenu de toutes les preuves et des faits sur le traitement cruel et inhumain des Arméniens capturés par les forces armées azerbaïdjanaises, l’hypothèse raisonnable sur la raison de la mort de notre compatriote devient claire. Mes condoléances à tous les proches de Misha Melkumyan.

10 h 55 : Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a annoncé que la partie azerbaïdjanaise avait lancé une offensive dans le nord plus tôt que d’habitude aujourd’hui, mais avait été repoussée, laissant des dizaines de corps sur le champ de bataille.

11h44 : Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré que des batailles tendues se déroulent sur le front sud.

NSS : Interdit de partager des informations sur la situation en première ligne

11h45 : Le service de sécurité nationale (NSS) informe que les utilisateurs arméniens diffusent régulièrement des annonces sur diverses plateformes de médias sociaux pour obtenir des informations sur la situation sur la ligne de contact Artsakh-Azerbaïdjan, les opérations militaires en cours en Artsakh et les « actes héroïques se déroulant sur le champ de bataille. Le NSS a mentionné un utilisateur de Facebook du nom de Vahe Petrosyan, qui se présente comme un prédicateur religieux et demande à ses fidèles dans l’une de ses émissions Facebook Live de lui envoyer des « témoignages » sur les soldats en première ligne et « comment ils ont été sauvés. grâce à Dieu."

« Nous vous rappelons une fois de plus qu’en temps de guerre, il est inadmissible de partager des informations sur la situation en première ligne, derrière la ligne de front, les mouvements de troupes, l’accumulation de personnes, y compris des informations apparemment insignifiantes pour les autres. Ces informations peuvent être utilisées directement ou indirectement pour des actions portant atteinte à la sécurité de la République d’Arménie et de la République d’Artsakh », indique le communiqué.

Le NSS exhorte la population à être vigilante et à s’abstenir de diffuser des informations sur la situation sur le front lors de toute communication sur les plateformes de médias sociaux.

Conseiller présidentiel de l’Artsakh sur l’attaque planifiée de Shushi

13h35 : Parlant de la situation à Chouchi, Davit Babayan, conseiller du président de l’Artsakh, a déclaré dans une interview à Azatutyun que Shushi avait une importance stratégique pour l’Azerbaïdjan et que la prise de contrôle de l’ancienne capitale résoudrait un certain nombre de problèmes militaires. - des problèmes politiques pour eux. Cela permettra à la partie azerbaïdjanaise d’avoir une position dominante sur la capitale Stepanakert, ce qui pourrait avoir un impact psychologique négatif. Plus tôt, le président Arayik Harutyunyan a déclaré que « l’ennemi est à cinq kilomètres de Shushi ». Babayan a expliqué que le président voulait souligner que la partie azerbaïdjanaise a de telles aspirations et veut les réaliser. « La protection de Shushi est une mission pan-arménienne », a-t-il ajouté.

Babayan a déclaré que la partie azerbaïdjanaise avait accumulé un grand nombre de forces et d’équipements pour lancer l’attaque contre Shushi hier, mais qu’ils avaient tous été neutralisés. Autrement dit, l’Armée de défense d’Artsakh, ainsi que la milice civile, ont effectivement arrêté la première attaque prévue contre la ville. Babayan a exhorté chacun « à ne pas paniquer, à être vigilant et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à la victoire finale ». Bien que Babayan ait déclaré que le danger avait été neutralisé pour l’instant, il est possible que les forces azerbaïdjanaises prévoient de nouvelles attaques.

14 h 20 : Artsrun Hovhannisyan, du ministère arménien de la Défense, a déclaré que les groupes subversifs azerbaïdjanais qui opéraient dans plusieurs villages à l’est de Karin Tak ont ​​été neutralisés et repoussés.

Début de la réunion des ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan à Genève

17 h 00 : Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Anna Naghdalyan, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan a commencé à Genève avec la médiation et la participation des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Les anciens présidents arméniens pourraient se rendre à Moscou pour discuter de la situation au Haut-Karabakh

17 h 50 : Mane Gevorgyan, le porte-parole du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, a annoncé que, lors d’une réunion avec le Premier ministre le 20 octobre, les anciens présidents d’Artsakh Arkady Ghukasyan et Bako Sahakyan ont annoncé que les premier et deuxième présidents d’Arménie Levon Ter -Petrosyan et Robert Kocharyan veulent partir pour Moscou pour discuter de la situation autour du Haut-Karabakh avec des représentants de l’élite russe et, par conséquent, proposer des solutions concrètes au gouvernement arménien.

Selon Gevorgyan, les anciens présidents ont également suggéré de discuter des résultats de l’éventuelle visite lors d’une réunion des anciens et actuels dirigeants de la République d’Arménie et de la République du Haut-Karabakh. Comme l’a noté le porte-parole, le Premier ministre Nikol Pashinyan a souscrit à la proposition, soulignant qu’il ne peut y avoir d’obstacles à aucune mesure visant à résoudre la situation et que lui, avec le gouvernement de la République d’Arménie, est ouvert aux propositions pour résoudre le problème et n’a jamais refusé de discuter de tels cas.

[Plus tard, il a été révélé que Robert Kocharyan avait contracté le COVID-19 et n’irait pas à Moscou, selon son porte-parole.]

Le ministre arménien des affaires étrangères rencontre le président du CICR à Genève

19h15 : Le 30 octobre, le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan a rencontré le directeur du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Peter Mauer à Genève pour discuter de la situation au Haut-Karabakh.

Mnatsakanyan a informé le président du CICR, Peter Mauer, des crimes de guerre commis par l’Azerbaïdjan contre le peuple de l’Artsakh, y compris les violations flagrantes du droit international humanitaire, le ciblage délibéré de la population civile d’Artsakh par les forces armées azerbaïdjanaises, les dommages qui en résultent, l’utilisation d’armes interdites par conventions, le traitement humiliant de la population civile de l’Artsakh et le traitement humiliant des prisonniers de guerre. Le ministre a souligné que les droits de l’homme et leur protection sont universels, quel que soit le statut de l’Artsakh.

Evoquant la politique de déstabilisation de la Turquie dans le Caucase du Sud et ses aspirations à transformer la région en un foyer de terrorisme, Mnatsakanyan a souligné que l’implication militaire directe de la Turquie dans la guerre déclenchée par l’importation par l’Azerbaïdjan de militants étrangers en provenance du Moyen-Orient constituait une menace sérieuse pour les régions et sécurité internationale.

Les parties ont souligné la nécessité de mettre en œuvre les accords de cessez-le-feu conclus les 10 octobre, 17 octobre et 25 octobre, ainsi que la nécessité de résoudre le conflit pacifiquement dans le cadre des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Le président du CICR a souligné la nécessité d’intensifier les efforts diplomatiques pour mettre en œuvre l’accord de cessez-le-feu et l’accord sur la collecte et l’échange des corps.

19h20 : Selon l’Infocentre d’Artsakh, les forces azerbaïdjanaises étaient plus actives aujourd’hui sur le flanc gauche de la ligne de front vers Berdzor. Au cours des opérations militaires, après avoir subi d’importantes pertes humaines, les forces azerbaïdjanaises se sont retirées de leurs positions antérieures. Les opérations militaires visant à éliminer les unités subversives azerbaïdjanaises dans différentes zones se sont poursuivies. En outre, une unité d’équipement militaire de l’armée azerbaïdjanaise a été détruite par des tirs d’artillerie près de Tsakhkaberd.

Les informations ont été fournies par l’Union territoriale des combattants de la liberté d’Artsakh Kashatagh.

Un civil tué et six autres blessés à Aknaghbyur

20h08 : Artak Beglaryan, Ombudsman d’Artsakh, a tweeté qu’à la suite des bombardements azerbaïdjanais en direction du village d’Aknaghbyur dans l’Artsakh, Sergey Balayan, 60 ans, a été tué et six autres civils blessés. Selon Beglaryan, l’Azerbaïdjan continue de cibler délibérément les zones et les populations civiles.

L’Arménie et les médiateurs de l’Artsakh publient une déclaration conjointe

21h50 : Annonce conjointe de l’Ombudsman d’Arménie Arman Tatoyan et de l’Ombudsman d’Artsakh Artak Beglaryan

Aujourd’hui, le Défenseur des droits de l’homme d’Arménie et le Médiateur des droits de l’homme d’Artsakh ont envoyé des invitations conjointes à tous les chefs des représentations diplomatiques et des organisations internationales accréditées en République d’Arménie à visiter l’Artsakh.

Depuis le 27 septembre 2020, les forces militaires azerbaïdjanaises mènent des frappes et des bombardements intensifs ciblés et aveugles contre les colonies civiles et la population pacifique d’Arménie et d’Artsakh (Haut-Karabakh). Les attaques sont aveugles et, dans la plupart des cas, ciblées dans le but clair de causer autant de dommages que possible aux civils, y compris des blessures, des morts et des destructions massives.

Cela est démontré non seulement par les graves conséquences des attaques aériennes et d’artillerie ciblées, mais aussi par l’utilisation répétée d’armes à sous-munitions interdites, de missiles à ogives en grappe vers les villages et les villes, les écoles et jardins d’enfants, les hôpitaux et les sites du patrimoine religieux et culturel arménien. Les attaques contre la population pacifique sont devenues de plus en plus intenses.

Au moins 44 civils ont été tués et 141 blessés, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, au 30 octobre. Le 28 octobre, l’armée azerbaïdjanaise a violemment frappé l’hôpital central et la maternité de Stepanakert, ainsi que les quartiers résidentiels de Stepanakert. , Shushi et d’autres communautés.

À la suite des attaques azerbaïdjanaises, 24 000 enfants ont été privés d’éducation et plus de 29 000 enfants ont dû quitter leur foyer pour d’autres communautés de l’Artsakh ou pour l’Arménie.

En plus de cibler des biens et des populations de caractère civil, des djihadistes et des membres de groupes terroristes de Libye, d’Afghanistan, du nord de la Syrie et d’autres pays, avec des membres des forces armées azerbaïdjanaises et avec le large soutien de la Turquie, commettent des atrocités : décapitation de membres de l’Armée de Défense d’Artsakh, mutilations, homicides délibérés de prisonniers de guerre et de civils.

Tout cela s’accompagne de discours de haine généralisés et d’appels agressifs à la violence, y compris des meurtres, de la part des médias turcs et azerbaïdjanais et des réseaux sociaux contre les Arméniens de souche. Les enfants sont la cible d’attaques sur les réseaux sociaux illustrant la violence et la torture. Et ces efforts bénéficient du soutien de l’État d’Azerbaïdjan.

Tous ces facteurs démontrent clairement la politique de nettoyage ethnique et de moyens d’inspiration terroriste de l’Azerbaïdjan contre la population civile arménienne. Celles-ci ont déjà provoqué une catastrophe humanitaire et des souffrances pour des dizaines de milliers d’innocents pacifiques, notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées.

Ainsi, nous invitons tous les chefs de missions diplomatiques et organisations internationales accréditées en Arménie [par des invitations individuelles] à effectuer une mission humanitaire au Haut-Karabakh pour vérifier la situation réelle des violations des droits de l’homme, les preuves de l’utilisation d’armes à sous-munitions et les dommages causés à la population pacifique de l’Artsakh.

Le défenseur des droits de l’homme d’Arménie s’engage à vous accompagner en Artsakh, à savoir Stepanakert et Shushi, et, en collaboration avec le médiateur des droits de l’homme d’Artsakh et en étroite coordination avec les autorités respectives d’Arménie et d’Artsakh, garantir la sécurité de la mission et assurer sa nature purement humanitaire.

Il faut s’assurer que le principe international « Personne ne doit être laissé pour compte et aucun droit de l’homme ne doit être ignoré » n’est pas simplement une belle expression, mais une idée visant à protéger les vraies personnes dans la vie réelle.

M. Arman Tatoyan

Défenseur des droits humains de la République d’Arménie

M. Artak Beglaryan

Médiateur des droits de l’homme de la République d’Artsakh

Le conseiller à la sécurité nationale déclare que tout rôle de médiation ou de maintien de la paix turc est un échec

22 h 00 : Lors d’une réunion avec des représentants de la communauté arménienne à Los Angeles, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, Robert C. O’Brien, a déclaré : « Malgré les dénégations turques qu’ils m’ont faites personnellement, il existe des rapports crédibles dans le presse open source que la Turquie a déployé des combattants de l’opposition syrienne de l’armée nationale syrienne dans le conflit. « O’Brien a également déclaré que les deux parties doivent maintenir le cessez-le-feu, »mais cela est particulièrement vrai de l’Azerbaïdjan, qui est aujourd’hui assez réticent à accepter un cessez-le-feu sans conditions préalables."

Concernant l’implication de la Turquie dans la médiation de la situation, O’Brien a déclaré : « Toute sorte de rôle de médiation ou de maintien de la paix turc est un échec pour les États-Unis, ainsi que pour l’Arménie. Nous pensons que les deux pays devraient accepter les casques bleus scandinaves, et nous travaillons avec les gouvernements scandinaves pour mettre sur pied une force de maintien de la paix qui pourrait être déployée dans la région pour maintenir le cessez-le-feu.

Point de presse en direct du ministère de la Défense

22h : lors d’un point de presse en direct, Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré que les forces armées azerbaïdjanaises avaient lancé une offensive dans un certain nombre de directions depuis le petit matin. Dans le nord, utilisant l’infanterie, ils ont essayé d’avancer vers un certain nombre de postes militaires mais ont été repoussés après avoir subi des pertes importantes. Tout au long de la journée, les batailles se sont poursuivies dans le sud également de la direction de la rivière Araxe vers un certain nombre de hauteurs. Bien que les forces arméniennes aient des avantages en termes de positions dans cette direction, les batailles sont toujours en cours. En position centrale, deux processus différents se sont déroulés. Premièrement, en direction de Martuni et de Chartar, les forces azerbaïdjanaises ont tenté de percer le champ de bataille par des opérations militaires intensives. Les forces arméniennes ont riposté et les positions militaires n’ont pas changé de manière significative en conséquence. En même temps,Les unités de l’Armée de défense d’Artsakh ont enregistré des succès dans la lutte contre les groupes subversifs dans un certain nombre de villages et leurs forêts environnantes. La lutte contre les groupes subversifs se poursuit.

Hovhannisyan a rappelé que le mercenaire capturé par les forces arméniennes avait avoué dans une vidéo qui les entraînait et comment ils étaient transférés dans la zone de conflit. Il a poursuivi en disant que la partie arménienne a des informations fiables selon lesquelles des groupes terroristes sont utilisés par les forces azerbaïdjanaises pour surmonter les champs de mines (il voulait dire qu’ils sont utilisés comme boucliers contre les forces arméniennes). Hovhannisyan a souligné que cela a toujours été le cas et qu’il est essentiel que le monde commence à en parler. Bien que l’intensité de la guerre ait considérablement diminué, la même artillerie et les mêmes forces aériennes continuent d’être utilisées pendant les batailles.

Des questions

Tout en répondant aux questions des journalistes, Artsrun Hovhannisyan a déclaré qu’il y avait des opérations militaires près du village de Davit Bek dans la région arménienne de Syunik et que les forces azerbaïdjanaises avaient bombardé le village. Il a noté qu’il n’avait pas d’informations sur les victimes ou les dommages causés par les bombardements.

Concernant une vidéo apparue sur les réseaux sociaux des forces azerbaïdjanaises utilisant du phosphore blanc, provoquant l’incendie des forêts, Hovhannisyan a déclaré qu’ils enquêtaient sur la question. Il a ajouté que l’utilisation d’armes interdites par l’Azerbaïdjan visant la population pacifique d’Artskah à Chouchi, Stepanakert, Martuni, Martakert, Askeran et d’autres colonies doit être au centre de l’attention du monde en tant que crime et si quelqu’un n’importe où dans le monde pense toujours que l’Artsakh n’a pas le droit légitime de cibler et d’éliminer des positions sur le territoire azerbaïdjanais d’où la population civile est ciblée, alors il suffit de réfléchir à cela », a-t-il déclaré.

Hovhannisyan a poursuivi en disant qu’il existe différents objets militaires situés dans les grandes villes d’Azerbaïdjan, en particulier les aéroports d’où opèrent des F-16 contrôlés par les forces aériennes azerbaïdjanaises et turques, comme l’ont prouvé à plusieurs reprises la partie arménienne et les États-Unis. S’il y a des agressions de ce côté vers la population de l’Artsakh, alors c’est le droit légitime de l’Artsakh de cibler et d’éliminer ces cibles.

Hovhannisyan a également noté que l’équipement militaire de l’époque soviétique utilisé par l’Arménie manquait parfois les cibles d’importance militaire, situées à proximité des colonies civiles. Mais la partie azerbaïdjanaise, qui dispose d’armes plus précises et modernes, vise et frappe spécifiquement les populations civiles. « Ils n’ont certainement pas bombardé l’église de Shushi ou la maternité de Stepanakert par accident. Et parler de la population arménienne d’Artsakh vivant pacifiquement en République d’Azerbaïdjan est tout simplement absurde. Que le peuple azerbaïdjanais réfléchisse à la façon dont il vivra pacifiquement avec les petits-enfants d’un vieil homme d’Hadrout qu’ils ont exécuté. »

Plan de l’Iran pour le règlement du conflit du Karabakh

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré dans une interview avec RIA Novosti que la crise du Haut-Karabakh peut être résolue au niveau régional, avec la participation de la Russie et de la Turquie. Le diplomate a déclaré que trois accords de cessez-le-feu avaient été conclus, qui avaient tous été violés. Il a poursuivi en disant que la première étape du plan iranien se concentre sur un certain nombre de principes et appelle les pays en conflit à prouver leur adhésion à ces principes. Certains des principes incluent la fin de l’occupation, le respect des principes d’intégrité territoriale, de souveraineté et d’inviolabilité des frontières, le respect des droits des minorités et des droits de l’homme, la prévention des attaques contre les établissements civils et les populations, le retour des réfugiés, etc. Déjà, le second L’étape du plan iranien se concentre sur le cessez-le-feu entre les parties.

Discussions politiques entre les ministères des Affaires étrangères arménien et iranien

Les ministères des Affaires étrangères arménien et iranien ont tenu une discussion politique. La délégation arménienne était dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères Shavarsh Kocharyan et la délégation iranienne était dirigée par le vice-ministre iranien des affaires politiques, Seyed Abbas Araghchi.

Au cours de la discussion, les parties se sont concentrées sur de nombreuses questions de l’agenda politique bilatéral arméno-iranien. Ils ont également abordé l’agenda économique bilatéral et échangé des vues sur d’autres questions importantes d’intérêt mutuel.

Les parties ont souligné l’importance de la continuité des discussions politiques bilatérales.

Nikol Pashinyan : La solution optimale est le déploiement de soldats de la paix russes

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a répondu aux questions posées par un certain nombre de médias : The Telegraph (Royaume-Uni), European Post (Belgique), Foreign Policy (États-Unis), Tageblatt (Autriche) et Il Giornale (Italie).

Interrogé sur ses attentes vis-à-vis de l’UE, sachant que certains pays de l’UE bloquent les sanctions contre la Turquie, Nikol Pashinyan a déclaré que les Arméniens placent leurs espoirs dans leurs propres ressources et dans les pays qui ont des engagements réciproques avec l’Arménie. « ... l’Union européenne doit agir pour elle-même. C’est à vous de prendre une décision pertinente. Je suis censé me soucier de la sécurité d’Erevan, de l’Arménie et du peuple arménien ; La sécurité de Vienne n’est pas dans ma logique de travail. Je ne peux que vous mettre en garde contre la menace imminente », a-t-il déclaré. Nikol Pashinyan a déclaré que, bien que l’artillerie à longue portée n’ait pas atteint l’Europe, cela ne signifie pas que la guerre n’a pas encore commencé. « L’Europe vit dans la prospérité depuis environ 60 ans, et la prospérité nous empêche de remarquer la guerre qui se déroule en Europe aujourd’hui,parce qu’une personne prospère a tendance à être guidée par une « logique de vœux pieux » jusqu’à ce que des bombes explosent dans les cours, les maisons », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait pu faire quoi que ce soit pour empêcher la guerre, Nikol Pashinyan a déclaré qu’il aurait pu renoncer à défendre les intérêts du Haut-Karabakh et de l’Arménie, mais cela n’aurait pas empêché la guerre car l’Azerbaïdjan n’est pas préparé à des concessions mutuelles. « J’ai récemment fait un parallèle entre l’accord de Munich et notre situation. Avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les puissances européennes pensaient qu’en cédant la Tchécoslovaquie à Hitler, elles pourraient [apaiser] son ​​appétit et il n’y aurait pas de guerre en Europe. Et que s’est-il passé en conséquence ? Hitler a avalé la Tchécoslovaquie et, comme le dit l’autre adage, l’appétit est éveillé en mangeant. Si les dirigeants européens n’avaient pas capitulé la Tchécoslovaquie et qu’une guerre avait éclaté, des journalistes comme vous diraient : « Y a-t-il quelque chose que vous pourriez faire mieux ? Par exemple,pourquoi n’avez-vous pas rendu la Tchécoslovaquie ? Alors que les dirigeants interrogés diraient : « Oui, nous aurions dû être un peu plus flexibles dans le cas de la Tchécoslovaquie ... » Nous n’allons céder la Tchécoslovaquie à personne ", a-t-il déclaré.

Concernant l’intervention de Moscou pour aider l’Arménie, que ce soit sur le plan humanitaire ou militaire, le Premier ministre Pashinyan a déclaré que cela devait être vu de différentes manières. « Il y a Moscou en tant que coprésident du Groupe de Minsk de l’OSCE et il y a Moscou, qui est le partenaire stratégique de l’Arménie. Moscou, coprésident du groupe de Minsk de l’OSCE, est un médiateur ; il doit agir dans une logique d’équilibrage, ce qui est compréhensible. Et j’ai dit que je suis pour le déploiement de soldats de la paix russes dans la zone de conflit. Mais le problème est que le déploiement de soldats de la paix russes doit être acceptable pour toutes les parties au conflit. En fait, c’est acceptable pour l’Arménie, pour le Karabakh, et cela peut arriver, comme nos collègues russes l’ont déclaré, si l’Azerbaïdjan l’accepte également. Et en général, n’importe quel soldat de la paix peut être déployé avec le consentement des parties.En ce qui concerne le partenaire stratégique de l’Arménie, Moscou respectera ses engagements en cas de menace réelle à l’intégrité territoriale de l’Arménie, y compris par des moyens militaires », a-t-il déclaré.

